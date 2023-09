Il saluto di tiro dei granatieri della Safran Guild in occasione del festa federale di tiro del 2021 a Lucerna (foto d'archivio). KEYSTONE

Stando agli organizzatori, la Festa federale di tiro in programma a Coira e dintorni nel 2026 (FFT2026) si svolgerà in maniera sostenibile e nel pieno rispetto dell'ambiente. A 999 giorni dal grande evento sportivo il comitato organizzativo (CO), guidato dal presidente del Consiglio nazionale Martin Candinas ha svelato oggi i primi dettagli.

«Organizzeremo una festa sostenibile e indimenticabile, che la popolazione potrà vivere nel rispetto dell'ambiente», indica, citato in un comunicato odierno, il presidente del CO Candinas

La FFT2026 durerà un mese e si svolgerà nel capoluogo grigionese e dintorni dal 5 giugno al 5 luglio 2026. Il poligono di tiro «Rossboden», presso il quale si sparerà sei giorni a settimana, fungerà da poligono principale. Le altre 20 infrastrutture si troveranno al massimo a circa 45 minuti di auto.

Il fulcro delle festività sarà invece la nuova Stadthalle nei pressi della Obere Au, facilmente accessibile con i mezzi di trasporto pubblici e privati. Oltre alle competizioni sportive, sono previsti anche altri eventi.

«Grazie allo svolgimento decentralizzato, non sarà necessario erigere strutture ed edifici temporanei», ha detto il portavoce René Weber all'agenzia stampa Keystone-ATS». Gli investimenti saranno dunque utilizzati per l'espansione dei poligoni di tiro già esistenti.

36'000 partecipanti e 100'000 visitatori

Stando al CO sono attesi 36'000 partecipanti e 100'000 visitatori, rendendo la FFT2026, tra poco meno di tre anni, il più grande evento sportivo dei Grigioni e uno dei più importanti del Paese. «Si tratta di un festa importantissima per il Cantone, sia dal punto di vista economico che turistico», ha dichiarato Candinas.

Per la realizzazione dell'evento, oltre ai membri del CO e i responsabili, si sono mobilitati 1'500 collaboratori. Il budget della FFT2026 ammonta a circa 14 milioni di franchi.

daoe, ats