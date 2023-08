Un film con Nicolas Cage aprirà il Festival di Zurigo. Keystone

Una commedia nera con Nicolas Cage, intitolata «Dream scenario», aprirà il Festival del film di Zurigo (ZFF) il 28 settembre. Il presidente della Confederazione Alain Berset e la sindaca della città Corine Mauch non mancheranno alla proiezione.

La prima europea della pellicola avrà luogo al Kongresshaus di Zurich alla presenza del regista norvegese Kristoffer Borgli, indica il ZFF in un comunicato odierno.

«Dream scenario» racconta la storia di Paul Matthews (Nicolas Cage), un padre di famiglia sfortunato la cui vita finisce sotto sopra quando milioni di sconosciuti cominciano improvvisamente a vederlo nei propri sogni. Quando i sogni si trasformano in incubi, Paul è costretto a fare i conti con la sua fama.

«Questa moderna commedia fa luce sull'ordinaria follia che circonda il culto della celebrità, che sfocia sovente nella cancel culture, o cultura della cancellazione», spiega Christian Jungen, direttore artistico del festival.

Nicolas Cage, 59 anni, sta conoscendo un anno ricco di uscite. Sarà possibile vederlo anche in «Sympathy for the devil», proiettato questo mese nelle sale statunitensi, e poi nel ruolo di Matt, un pensionato senzatetto dal passato misterioso, nel film «The retirement plan».

bu, ats