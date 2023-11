Le forti raffiche sulle Alpi preannunciano un cambiamento del tempo

Raffiche di vento prima di un repentino cambiamento del tempo in Svizzera Keystone

Oggi, venerdì, sulle Alpi svizzere si sono registrate forti raffiche di vento. Secondo il servizio meteorologico SRF Meteo, sul Crap Masegn, sopra Flims (GR) sono stati misurati fino a 127 chilometri orari.

Forti venti (120Km/h) sono stati registrati anche sull'Eggishorn, nella regione di Fiesch (VS) e in quella del Sempione VS (100 km/h), ha annunciato SRF Meteo su X (ex Twitter).

Queste burrasche preannunciano un repentino cambiamento del tempo. Nella Svizzera centrale, orientale e sudorientale sono infatti previste nevicate fino a bassa quota nel fine settimana.

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) ha emesso un allarme di «pericolo marcato». Di conseguenza, è probabile che il limite delle nevicate nelle regioni interessate si abbassi fino a circa 400 metri sul livello del mare.

Allerta della Confederazione: forti nevicate. Livello 3 (su 5). Regioni interessate, ulteriori informazioni e raccomandazioni di comportamento su https://t.co/vSmWWa1P7M e su https://t.co/RKWUn9pmK6 oppure sull’App di MeteoSvizzera. #MeteoSvizzera #allertamaltempo pic.twitter.com/W5caCM7hrQ — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) November 24, 2023

La neve potrebbe causare perturbazioni e restrizioni al traffico stradale, ferroviario e aereo, precisa ancora MeteoSvizzera.

Potete consultare rapidamente le previsioni meteo sulla nostra pagina specifica cliccando qui.

mp, ats