Sono diverse le persone che hanno riportato ferite in occasione della celebrazione della Festa nazionale lunedì a Villars-sur-Glâne, nel canton Friburgo.

Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

Come indicato dalla polizia cantonale, per una donna di 29 anni si è reso necessario il ricovero in ospedale a causa delle bruciature riportate.

Gli ordigni pirotecnici usati per festeggiare il primo d'agosto hanno ferito più partecipanti, continuano le forze dell'ordine, che hanno ricevuto segnalazioni alle 23 di lunedì sera circa.

«Le altre dieci persone che hanno riportato ferite in modo più lieve andranno a farsi visitare da un medico», ha dichiarato martedì a Keystone-ATS Christel Wartmann, portavoce della polizia cantonale di Friburgo.

Come misura di sicurezza, la celebrazione con i fuochi d'artificio è stata interrotta. Al momento non sono note le cause dell'incidente e le autorità hanno avviato un'indagine volta a fare luce sull'accaduto.

Lo spettacolo di fuochi d'artificio era stato allestito su un campo da calcio e non si sa ancora perché alcuni ordigni sono esplosi in direzione del pubblico.

Le feu d'artifice du 1er août a fini dans le public à Villars-sur-Glâne.

Espérons que personne ne soit touché gravement. # fribourg pic.twitter.com/1oqj9L3q7P — Le nom ne peut pas être vide (@80Centimes) July 31, 2023

clsi, ats