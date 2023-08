Almeno tre persone hanno perso la vita in un incendio scoppiato in piena notte in un edificio residenziale della cittadina di Grasse, sulla Costa Azzurra, nel sud della Francia.

Immagine simbolica (archivio). Keystone/LAURENT GILLIERON

I locali vigili del fuoco fanno sapere che altre tre persone sono in gravi condizioni mentre altre quattro hanno riportato ferite lievi, aggiungendo che il rogo è stato spento.

Lo stabile, che presenta ora una facciata parzialmente annerita dal fumo, si trova nel centro storico di Grasse, località nota soprattutto per la sua industria dei profumi, della quale si considera la «capitale».

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 3:00 di notte, per cause che non sono ancora state accertate, nei tre piani superiori dell'edificio.

«Un allarme è scattato e ho udito delle grida. Una voce di donna chiedeva aiuto e gridava 'al fuoco!' e chiedeva di chiamare i pompieri. E io l'ho fatto», racconta Martine, che abita in un edificio adiacente a quello colpito dall'incendio.

SDA