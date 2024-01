La ragazza di 14 anni rimasta gravemente ferita ieri, martedì, in un incidente ad un posto di blocco per la protesta degli agricoltori è morta in serata, secondo quanto si apprende da fonti dell'ospedale in cui era ricoverata.

Soccorritori e agenti di polizia lavorano sul posto dopo che un'auto ha colpito una barricata durante una protesta degli agricoltori francesi, a Pamiers, circa 700 km a sud di Parigi. L'atto non sembra intenzionale. Sono rimasti gravemente feriti la figlia e il marito della donna morta sul colpo.

Al posto di blocco di Pamiers, nel sud-ovest della Francia, era morta sul colpo ieri mattina anche sua madre, investita da un'auto che aveva superato gli sbarramenti. Suo padre, che ha riportato gravi ferite ma non è più in pericolo di morte, è l'unico superstite della famiglia.

SDA