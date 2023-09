Francia, la 15enne Lina introvabile, l'ultimo a sentirla è stato il suo ragazzo Tao

I gendarmi non hanno trovato nulla di rilevante nemmeno giovedì. IMAGO/ABACAPRESS

Giovedì 80 gendarmi hanno partecipato a nuove ricerche a Saint-Blaise-la-Roche e nel vicino villaggio di Saulxure (Bas-Rhin). Ma non sono riusciti a trovare indizi conclusivi nelle indagini sulla scomparsa di Lina, la 15enne cui non si hanno più notizie da sabato. L'ultima persona con cui ha parlato è stato Tao, il suo ragazzo.

Le ricerche sono iniziate intorno alle 9.30 di giovedì mattina e si sono concluse poco prima delle 16.00 nella zona boscosa e impervia ai piedi delle montagne dei Vosgi, nel Dipartimento del Grande Est, a pochi chilometri a nord dalla frontiera svizzera del Canton Giura.

I gendarmi si sono schierati in linea, muovendosi lentamente attraverso diversi campi alla ricerca di eventuali indizi. Ma «oggi non sono state trovate tracce o indizi», ha dichiarato il maggiore Antoine Jouclas della compagnia di gendarmeria di Molsheim al termine delle operazioni.

Più di 40.000 segnalazioni di bimbi scomparsi in Francia nel 2022 La grande maggioranza di queste segnalazioni (95%, pari a 41.518) erano fughe, tra cui il 36,9% di minori di età inferiore ai 15 anni.

Delle altre segnalazioni, 544 erano rapimenti da parte dei genitori, di cui quasi la metà riguardava bimbi portati in un Paese straniero.

Di queste, 1.140 sono state classificate come preoccupanti, come ha fatto sapere la Procura di Saverne dopo la scomparsa della giovane Lina. Mostra di più

L'area intorno a Saint-Blaise-la-Roche era già stata setacciata, in particolare con una prima ricerca lunedì, che ha riunito 130 persone, e con una seconda ricerca più ampia martedì, alla quale hanno partecipato 380 volontari, accompagnati da un'unità cinofile e da un elicottero dotato di telecamere termiche.

Mercoledì sono stati perlustrati anche due stagni situati vicino all'area in cui è scomparsa la ragazza, senza successo. Le autorità hanno dichiarato che non nutrivano molte speranze di trovare qualcosa, ma che l'operazione si era resa necessaria per fugare ogni dubbio.

Esclusa la fuga

L'adolescente è scomparsa nella tarda mattinata di sabato. Due testimoni l'hanno vista a piedi sulla strada tra casa sua e il villaggio dove avrebbe dovuto prendere il treno per incontrare il fidanzato, tra le 11.15 e le 11.30 del mattino. Un tragitto di circa tre chilometri che era solita fare.

Il suo telefono, che non è stato ritrovato, ha smesso di emettere alle 11.22, ha dichiarato martedì in conferenza stampa il procuratore di Saverne Aline Clérot.

Data la personalità della ragazza, gli investigatori hanno subito escluso che potesse essere scappata.

L'adolescente, figlia unica, ha iniziato quest'anno il CAP (certificato di formazione professionale) in assistenza alla persona in una scuola vicino a Saint-Blaise-la-Roche, 60 km a sud-ovest di Strasburgo.

I suoi genitori sono separati, la madre è infermiera e Lina non ha più molti contatti con il padre.

Tao, il ragazzo di Lina, è l'ultimo che ha parlato con lei

Tao, il fidanzato di Lina, ha parlato a TF1 martedì 26 settembre dell'ultima volta che ha sentito la sua ragazza: «Era un video in cui lei mi diceva che era felice di venire», ha ricordato.

Il video è stato inviato alle 11.20, mentre lei camminava verso la stazione. Due minuti dopo, come detto, il suo cellulare ha smesso di trasmettere.

«Ho chiamato sua madre prima dell'arrivo del treno per dirle che stava succedendo qualcosa di strano», ha spiegato Tao a TF1.

Il giovane era infatti preoccupato perché Lina non rispondeva più ai suoi messaggi, anche se avrebbe dovuto essere sul treno per Strasburgo.

«Ho aspettato alla stazione che il treno arrivasse, ma lei non è mai scesa». Profondamente colpito dalla scomparsa di Lina, Tao ha detto di essere attivamente coinvolto nelle ricerche.