I fratelli zurighesi Diego, Nora e Lionel Baldenweg (da sinistra a destra) sono nominati ben due volte per i World Soundtrack Awards. Keystone

Il trio di fratelli svizzero-australiani Diego, Nora e Lionel Baldenweg è stato doppiamente nominato ai World Soundtrack Awards di Gand, in Belgio, passando così alla storia per la Svizzera. I vincitori verranno annunciati mercoledì.

SDA

I Baldenweg hanno trovato un accompagnamento musicale all'altezza per «L'ultima vendetta» ("In the Land of Saints and Sinners», 2023) thriller d'azione irlandese, realizzato da Robert Lorenz, che a lungo è stato produttore di Clint Eastwood, nel quale Liam Neeson è il protagonista.

Per la musica di questo film sono i primi elvetici ad essere nominati due volte ai World Soundtrack Awards (WSA), nelle categorie «Discovery of the Year» (scoperta dell'anno) e «Public Choice» (scelta del pubblico). Concorrono con nomi noti come Hans Zimmer ("Dune 2"), Anthony Willis ("Saltburn") e Jerskin Fendrix ("Poor Things").

In una precedente intervista con l'agenzia Keystone-ATS Diego Baldenweg aveva detto: «Creiamo mondi e atmosfere, sviluppiamo una visione, raccontiamo una storia». La doppia nomina ai WSA è solo una delle tante prove che dimostrano che il loro modo di lavorare funziona. All'inizio dell'anno, i fratelli sono già stati nominati per la stessa musica da film ai Movie Music UK Awards nella categoria regina «Score of the Year» ("Colonna sonora dell'anno").

Cinema e pubblicità

I Baldenweg riscuotono successo anche nel mondo della pubblicità: la nuova campagna di Svizzera Turismo con l'attore danese Mads Mikkelsen e Roger Federer nei ruoli principali, accompagnata in sottofondo dalla loro canzone «Falling for Autumn», sta generando un record di clic. Il video è stato lanciato il mese scorso e da allora è già stato visto più di 34 milioni di volte.

«Le nostre differenze migliorano il nostro lavoro», così Lionel Baldenweg spiega il loro successo. Il fatto che siano tre fratelli a lavorare assieme è un tema ricorrente nei media ma per loro non ha un grande significato. «Ciò che conta è ciò che realizziamo», aveva affermato Nora Baldenweg.

Dal 2004, Diego, Nora e Lionel Baldenweg compongono musica per film di finzione come «Il mio nome è Eugen» (2005) di Michael Steiner, «180°» (2010) di Cihan Inan oppure «Zwingli – Il riformatore» (2019) di Stefan Haupt; a cui si aggiungono cortometraggi, serie e mandati pubblicitari. Hanno lavorato con musicisti, orchestre e direttori d'orchestra di fama come Pepe Lienhard, il violinista Daniel Hope e il direttore d'orchestra Paavo Järvi.

Numerosi riconoscimenti

I Baldenweg sono stati premiati per il loro lavoro al Locarno Film Festival nel 2010 con il premio SUISA per la miglior colonna sonora in «180°» e hanno ricevuto un Premio del cinema svizzero nel 2018 per la miglior musica da film nella pellicola «Die kleine Hexe» (La piccola strega) di Michael Schaerer. Sono già stati nominati una volta ai World Soundtrack Awards 2019 per «Zwingli – Il riformatore».

I WSA sono spesso definiti il «fratello minore degli Oscar». Considerati tra i premi di musica da film più prestigiosi al mondo, a giudicare le opere è la World Soundtrack Academy, composta da importanti compositori, critici, agenti di musica da film, pubblicisti e dirigenti di studio.

I World Soundtrack Awards verranno assegnati mercoledì nella città belga di Gand.

fa, ats