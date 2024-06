Gabby Petito ha scritto una toccante lettera d'amore al suo assassino

Gabby Petito ha scattato questo selfie poco prima che lei e il suo fidanzato fossero fermati dalla polizia per violenza domestica. Pochi giorni dopo, Petito era morta. Parker & McConkie

Durante un viaggio in macchina attraverso gli Stati Uniti, Brian Laundrie ha ucciso la sua fidanzata Gabby Petito e poi si è tolto la vita. Ora l'FBI ha pubblicato una lettera d'amore di Gabby al suo assassino.

Hai fretta? blue News riassume per te L'omicidio di Gabby Petito è stato uno dei casi criminali più spettacolari e più seguiti degli ultimi anni.

La blogger statunitense è stata uccisa dal suo fidanzato mentre viaggiavano insieme.

Una lettera d'amore della vittima al suo assassino, pubblicata ora dall'FBI, mostra quanto fosse tossica la loro relazione. Mostra di più

Il suo caso ha attirato una grande attenzione sia negli Stati Uniti che a livello internazionale nel 2021. L'allora 22enne blogger Gabby Petito e il suo fidanzato Brian Laundrie, di un anno più grande di lei, erano partiti per un viaggio negli Stati Uniti in estate.

Laundrie è tornato dal viaggio da solo. Durante il percorso si erano verificati ripetuti episodi di violenza domestica.

A settembre dello stesso anno è stato trovato il corpo di Gabby Petito, uccisa dal suo fidanzato. Poche settimane dopo, Laundrie si è tolto la vita. Aveva confessato il crimine nel suo diario.

Una straziante lettera d'amore al suo assassino

L'FBI ha ora reso pubblica una straziante lettera d'amore di Gabby Petito a Brian Laundrie, che fornisce una visione del rapporto tra la vittima e il suo assassino. La missiva fa parte di un dossier di 366 pagine ottenuto dal New York Post. Contiene documenti e altre prove raccolte e fotografate dall'FBI durante un'irruzione nella casa di Laundrie in Florida.

Petito avrebbe scritto le righe poco prima del fatidico viaggio. Non vedeva l'ora di attraversare il paese con il suo fidanzato eche si è trasformato poi nel suo assassino, ma lo pregava anche di smettere di abusare di lei.

«Brian, sai quanto ti amo, quindi (e lo scrivo con amore) per favore smetti di piangere e di chiamarmi per nome perché siamo una squadra e io sono qui con te», cita il New York Post dal documento.

«Il fatto che tu stia soffrendo mi uccide»

Nella lettera, Petito fa riferimento a un litigio tra i due, senza fornire ulteriori dettagli, e si scusa per essersi arrabbiata «per uno stupido pezzo di carta».

«Sì, a volte sono una bambina, ma è perché tu mi dai questa energia e io ti amo troppo, così tanto che fa male», continua. «Il fatto che tu stia soffrendo mi sta uccidendo», prosegue Petito, non rendendosi conto di quanto le sue parole fossero profetiche.

Stava cercando di non essere negativa ed era frustrata per non poter fare di più. La causa del dolore di Laundrie non è chiara nella lettera.

Petito ha anche accennato al fatto che, dopo il suo ritorno da New York, avrebbe voluto lavorare con Laundrie sul furgone che la coppia avrebbe poi usato per viaggiare attraverso gli Stati Uniti: «Possiamo lavorare sul furgone insieme e ora è il nostro sogno».