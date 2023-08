Il caos causato dalla panne al sistema di controllo dei voli in Gran Bretagna è ancora diffuso, malgrado il problema sia stato risolto.

I passeggeri guardano il tabellone delle partenze all'aeroporto di Heathrow, a Londra, lunedì 28 agosto 2023. Il sistema di controllo del traffico aereo britannico ha dichiarato di avere un «problema tecnico» che ha ritardato i voli lunedì, alla fine di un fine settimana festivo e di una giornata molto intensa per i viaggi aerei. KEYSTONE

L'autorità di controllo del traffico aereo britannico NATS (precedentemente nota come National Air Traffic Services, servizi del traffico aereo nazionale) ha annunciato lunedì pomeriggio la fine dell'emergenza.

Era stata innescata dal «guasto tecnico» dei sistemi di elaborazione informatica dei dati registrato a partire dalla mattina a livello nazionale nell'intero Regno Unito, con pesanti conseguenze per i passeggeri in partenza o in arrivo: conseguenze abbattutesi su una delle giornate campali dei rientri di fine agosto, e allargatesi anche alla vicina Irlanda come a numerosi scali europei o extraeuropei.

La natura dell'intoppo è stata «individuata» e gli ingegneri «hanno posto rimedio» al guasto, ha confermato un portavoce.

I ritardi e le cancellazioni accumulatesi nel frattempo (a migliaia i primi, fino a oltre quota 500 le seconde) sono comunque destinati a far sentire i loro effetti per diverse ore, hanno puntualizzato le autorità e i rappresentanti dei vettori.

Con un accodamento degli aerei che non potrà essere smaltito fino almeno a martedì prima d'un pieno ritorno alla normalità.

