Contrariamente a quanto inizialmente previsto, gli spettatori potranno recarsi allo Stade de Genève il 10 marzo in occasione della partita tra Servette FC (SFC) e Lausanne Sport (LS). Le autorità hanno ritenuto sufficienti le misure di sicurezza supplementari.

La decisione di giocare in uno stadio vuoto era stata presa dalle autorità ginevrine e vodesi in seguito ai crescenti disordini, in particolare quelli verificatisi dopo le partite tra SFC e LS giocate a Ginevra il 30 settembre e a Losanna il 9 dicembre.

Tuttavia, «visto che il SFC ha presentato alle autorità misure di sicurezza aggiuntive e, soprattutto, ha dimostrato la forte volontà di limitare in modo significativo il rischio di eccessi», il canton Ginevra ha deciso di autorizzare lo svolgimento della partita con la presenza di pubblico sulle tribune.

L'accordo è stato raggiunto dopo una serie di scambi definiti «costruttivi» tra le autorità e il club e dopo aver sentito il parere del canton Vaud e del comune di Losanna.

fc, ats