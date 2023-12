Il 23enne Josh Taylor è stato vittima di uno sfortunato incidente sulla spiaggia. Gofundme

Un australiano è morto dopo essere stato sepolto vivo dalla sabbia su una spiaggia nel Queensland. Era caduto in una buca che aveva scavato lui stesso per un barbecue.

Hai fretta? blue News riassume per te Un giovane australiano è morto in seguito a un tragico incidente sulla spiaggia.

È caduto in una buca ed è stato sepolto vivo dalla sabbia.

La buca era stata scavata da lui stesso e da alcuni amici per fare una grigliata nel campeggio dove stavano.

Poco dopo l'incidente, il 23enne è stato trasportato all'ospedale, dove è deceduto dopo 5 giorni per le ferite riportate. Mostra di più

Josh Taylor si trovava in un campeggio sulla spiaggia di Bribie Island, nel Queensland, in Australia, quando è caduto in una buca che era stata presumibilmente scavata da lui stesso per grigliare della carne.

Poco dopo l'incidente, il 23enne è stato trasportato in aereo all'ospedale, dove è però deceduto per le ferite riportate.

Incertezza su quello che è successo

Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze che hanno portato alla sua morte. La polizia ha dichiarato che «sul posto potrebbero essere state presenti numerose persone che non hanno ancora parlato».

Quando si è verificato l'incidente Taylor era con degli amici a Bribie Island, un popolare campeggio a 65 chilometri a nord di Brisbane.

Tutti insieme avevano scavato una grande buca sulla quale volevano grigliare un maiale. Taylor, a quanto pare, era in piedi su una sedia sopra la buca quando la sabbia ha ceduto e lui ha quindi perso l'equilibrio.

Il giovane è poi inciampato all'indietro ed è caduto a testa in giù nella buca. Ha tentato di allargare le braccia per attutire la caduta, ma così facendo è stato ricoperto ancora di più dalla sabbia. Alla fine, quindi, Taylor è stato sepolto vivo sotto circa 1,5 metri di sabbia. Solo i suoi piedi erano visibili.

Niente più pulsazioni dopo essere stato estratto

Il gruppo ha cercato disperatamente di tirare fuori Taylor. Secondo i giornali locali, ci sono voluti ben 15 uomini per riuscire a portarlo fuori dalla buca. Quando è stato liberato, Taylor non aveva già più polso. Le misure di rianimazione hanno avuto successo solo dopo 45 minuti.

Il giovane è quindi stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche. La sua famiglia ha confermato che i sistemi di supporto vitale sono stati disattivati giovedì.

In una dichiarazione commossa, lo hanno descritto come «il miglior figlio, fratello, amico e compagno che avremmo potuto desiderare» e che ci mancherà «ogni minuto di ogni giorno».

«Purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi perché potesse sopravvivere», si legge nella dichiarazione della famiglia. Su una pagina di raccolta fondi creata a nome dei genitori di Taylor, il defunto viene descritto come «un'anima vivace e avventurosa che ha portato molta gioia a chi gli stava intorno».