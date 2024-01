«Stop alle esecuzioni sperimentali!» KEYSTONE

Gli esperti di diritti umani avevano messo in guardia da una morte potenzialmente crudele per Kenneth Eugene Smith. I suoi avvocati si sono rivolti alla Corte Suprema per fermare la sua esecuzione, ma senza successo. Ora è stato giustiziato con l'aiuto dell'azoto: una prima per un detenuto nel braccio della morte negli Stati Uniti.

Hai fretta? blue News riassume per te Negli Stati Uniti un uomo condannato a morte è stato giustiziato per la prima volta con un nuovo metodo: con l'azoto.

Kenneth Eugene Smith, in carcere per omicidio dal 1996, è morto giovedì sera (ora locale) in un carcere dello Stato americano dell'Alabama per ipossia da azoto.

Durante la procedura alla persona viene fatto inalare del gas azoto attraverso una maschera facciale: il risultato è il decesso per mancanza di ossigeno.

I sostenitori dei diritti umani avevano denunciato in anticipo che il metodo non era stato testato e che Smith avrebbe potuto morire in modo crudele. Mostra di più

Negli Stati Uniti un condannato a morte è stato giustiziato per la prima volta con un nuovo metodo a base di azoto. Kenneth Eugene Smith, 58 anni, in carcere per omicidio dal 1996, è morto giovedì sera (ora locale) in una prigione dello Stato americano dell'Alabama attraverso la cosiddetta ipossia da azoto.

Durante la procedura, alla persona viene fatto inalare del gas azoto attraverso una maschera facciale: il risultato è il decesso per mancanza di ossigeno. I sostenitori dei diritti umani avevano denunciato che il metodo non era stato testato e che Smith avrebbe potuto morire in modo crudele.

Neanche gli esperti delle Nazioni Unite ritengono provato scientificamente che l'inalazione di azoto puro non causi gravi sofferenze. Gli avvocati di Smith hanno cercato di fermare l'esecuzione fino alla fine, ma né i tribunali competenti dell'Alabama né la Corte Suprema degli Stati Uniti hanno accolto le loro richieste.

Nei giorni scorsi i manifestanti avevano anche chiesto al governatore dell'Alabama di intervenire, ma anche in questo caso senza successo.

Nel 1996 Smith era stato condannato a morte per il suo coinvolgimento in un omicidio su commissione avvenuto otto anni prima. Smith avrebbe dovuto essere giustiziato con un'iniezione letale nel 2022, ma il personale del carcere non era riuscito, in quell'occasione, a inserire l'ago nel suo braccio. Dopo diverse ore trascorse legato al tavolo dell'esecuzione, è stato riportato in cella.

Smith come «candidato test»

Chiaramente né il tentativo fallito nel 2022 né le preoccupazioni sul nuovo metodo sono state ritenute sufficienti dai tribunali per fermare l'esecuzione con l'azoto.

Gli avvocati dell'uomo avevano sostenuto che sarebbe diventato una sorta di candidato test e che c'erano ancora troppe domande senza risposta. Nella loro petizione criticavano, tra l'altro, il fatto che fossero state apportate modifiche al protocollo dell'esecuzione solo pochi giorni prima della data. I legali hanno considerato questo fatto come un'ulteriore prova delle molte incertezze che circondano un'esecuzione con azoto.

La Corte d'Appello dell'Alabama ha comunque respinto le riserve mercoledì. Secondo la decisione, non si poteva dimostrare che l'esecuzione costituiva una punizione «crudele e inusuale». Anche la Corte Suprema ha rimandato al mittente una richiesta simile, ma senza fornire motivazioni. Anche un'altra ultima richiesta di emergenza alla Corte Suprema, decisa solo giovedì sera (ora locale) immediatamente prima dell'esecuzione, non ha avuto successo.

Quando è stato condannato nel 1996, la giuria aveva raccomandato l'ergastolo per Smith, ma il giudice responsabile aveva proposto invece la pena di morte. L'Alabama è stato l'ultimo Stato americano ad abolire la legge che la rendeva possibile nel 2017.

Prima esecuzione negli USA quest'anno

L'esecuzione di Smith è la prima in assoluto negli Stati Uniti quest'anno. Nel 2023 sono state eseguite 24 condanne a morte in tutto il Paese.

Attualmente sono 2'330 i condannati nel braccio della morte, alcuni dei quali da decenni, come nel caso di Smith.

ATS / sam