Gli attivisti per il clima bloccano il traffico sul Gottardo, si scatena l'ira degli automobilisti

Gli attivisti per il clima tornano alla carica bloccando anche in questo fine settimana di Pentecoste le code già chilometriche al Gottardo (foto d'archivio). KEYSTONE

A peggiorare le già chilometriche code alla galleria del San Gottardo, in questo fine settimana di esodo per la festività di Pentecoste, sono stati gli attivisti per il clima che verso le 11:30 hanno bloccato il traffico autostradale in segno di protesta, scatenando l'ira degli automobilisti.

Come si legge sui diversi media locali e sulla loro pagina X (ex Twitter), gli attivisti per il clima dell'organizzazione «act now!» hanno bloccato il traffico autostradale sul San Gottardo - già congestionato per via dell'esodo del fine settimana di Pentecoste - all'altezza dell'area di servizio Dieden a Wassen (UR).

Gli ambientalisti, che vogliono attirare l’attenzione sull’emergenza climatica attraverso la resistenza civile, hanno però scatenato l'ira degli automobilisti.

Infatti, come mostrano diversi video condivisi sul loro profilo X, alcune persone hanno aggredito fisicamente i manifestanti spostandoli di peso dalla carreggiata.

🗣️Christelle : Alles um uns herum stirbt! Eine der wenigen Möglichkeiten, die wir haben, um uns Gehör zu verschaffen, ist, durch unsere Aktionen eine Debatte zu entfachen.

👉Du willst über den Klimanotstand diskutieren? Komm und rede darüber : https://t.co/neyDJ7wo0q#climate pic.twitter.com/Te1hiPQj1t — act now! - Liberate 🚙 | Renovate 🏠 (@actnow_CH) May 18, 2024

L'azione degli attivisti è durata una decina di minuti, come comunica la Polizia cantonale di Uri, che è intervenuta immediatamente dopo aver ricevuto la segnalazione dai viaggiatori.

Tutte le otto persone coinvolte sono state momentaneamente arrestate e interrogate, e saranno denunciate alla procura urana per diversi reati.

Nel frattempo la coda al portale nord del tunnel - che intorno alle 11 ha raggiunto il picco di 22 chilometri - è di 18 chilometri con dei tempi di attesa fino a 3 ore.