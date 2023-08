Ripartono le ricerche del mostro di Loch Ness Keystone

Gli ultimi irriducibili del leggendario mostro di Loch Ness hanno organizzato una nuova ricerca di 'Nessie', che i media britannici hanno definito come «la più grande in 50 anni».

L'evento organizzato dal Loch Ness Centre punta a riunire sulla riva del lago scozzese nel prossimo fine settimana centinaia di appassionati per individuare coi binocoli increspature dell'acqua o eventuali movimenti «inspiegabili», nonostante le ricerche condotte in precedenza non abbiano portato ad alcun risultato.

Per la prima volta nella «caccia» verranno utilizzate tecnologie molto avanzate, inclusi droni per produrre immagini termiche dall'aria tramite telecamere a infrarossi, nonché un idrofono per rilevare segnali acustici sotto la superficie.

Se appare improbabile sperare in risultati scientifici per lo meno si vedono già quelli turistici dell'iniziativa. Come ha dichiarato al Guardian Fraser Campbell, direttore del Cobbs Group, che controlla alcuni alberghi vicino al lago, il rinnovato interesse per la leggenda del mostro ha portato a un numero «incredibile» di prenotazioni durante la stagione estiva, capace di alleviare i contraccolpi negativi causati dallo spopolamento della zona e dal caro vita.

SDA