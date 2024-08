Gli sposi chiedono agli ospiti una tassa d'ingresso al matrimonio e tutti declinano l'invito

Si può far pagare l'ingresso a un matrimonio? Imago/Cavan Images

Negli Stati Uniti una coppia di sposi ha chiesto ai partecipanti al loro matrimonio di pagare 450 dollari come una sorta di biglietto d'ingresso. In risposta, tutti hanno declinato l'invito. Ora lo sposo, confuso, cerca consigli su Internet.

tbz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Una coppia di sposi americani ha chiesto ai partecipanti al matrimonio di pagare una sorta di biglietto d'ingresso. Il costo? 450 dollari.

Tutti i 125 invitati hanno declinato l'invito.

Lo sposo è rimasto sorpreso e ha chiesto consiglio su Internet.

Una seconda coppia statunitense è invece riuscita a vendere ben 60 «biglietti» per il proprio matrimonio tra gli amici. Mostra di più

Dall'abito da sposa alle decorazioni, fino al banchetto: il matrimonio perfetto può costare molti soldi, persino decine di migliaia di franchi. Una coppia di sposi di Houston, negli Stati Uniti, se n'è resa conto e ha quindi cercato un modo per attutirne l'impatto. Cosa ha fatto? Ha chiesto ai propri invitati di pagare 450 dollari quale sorta di «biglietto d'ingresso» alle nozze.

Un'idea decisamente fallimentare, dal momento che tutti i 125 invitati hanno alla fine declinato l'invito.

La cosa ha però lasciato sorpreso lo sposo, Hassan Ahmed, che si è sfogato e ha chiesto consigli su Tiktok: «Tutti quelli che abbiamo invitato al nostro matrimonio ci hanno detto di no», ha spiegato il 23enne, chiedendo agli utenti del social spiegazioni sul perché nessuno dei suoi amici e familiari sia disposto a pagare 450 dollari per partecipare al suo giorno speciale.

«Abbiamo già ordinato la torta, pagato un anticipo per il luogo delle nozze e comprato il vestito. Abbiamo già speso quasi 200.000 dollari per la cerimonia», ha raccontato Hassan in un video.

Ma, come detto, nessuno ha fatto sapere a lui e alla sua fidanzata che parteciperà all'evento. Per questo si è chiesto: «Abbiamo sbagliato a domandare soldi per il nostro matrimonio?».

Il «biglietto d'ingresso» sta diventando una tendenza?

Lo sposo ha giustificato la decisione di chiedere una sorta di «biglietto d'ingresso» di 450 dollari con gli alti costi che le nozze comportano: «Un matrimonio non è economico. E poi non capisco una cosa: la gente paga fino a 1.000 dollari per andare al concerto di Beyoncé o Chris Brown, ma non può permettersi di spenderne meno della metà per vedere degli amici o dei parenti che si dicono il fatidico "sì"?».

Secondo uno studio, nel 2023 un matrimonio negli Stati Uniti è costato in media circa 35.000 dollari, mentre in Svizzera si stima una cifra compresa tra i 25.000 e i 50.000 franchi.

Il «New York Times», che ha ripreso il video di Hassan, ritiene che quanto successo possa diventare una nuova tendenza. Potrebbe in sostanza presto diventare normale far pagare agli invitati a un matrimonio un «biglietto d'ingresso», visto che i prezzi continuano a salire?

Non è un caso isolato

Il giornale riferisce anche di una seconda coppia statunitense che ha chiesto agli ospiti delle loro nozze di sborsare una determinata cifra, ossia 333 dollari.

Ma in quel caso, oltre al ricevimento e al pasto, è stato offerto loro anche un tour di New York su un autobus a due piani. Il gruppo è stato condotto in diversi luoghi ritenuti significativi per la storia d'amore della coppia. Per esempio, si sono fermati a Hudson Yards, dove lo sposo 31enne ha fatto alla sua compagna la proposta di matrimonio.

La coppia di New York, però, ha avuto più fortuna di Hassan e della sua fidanzata: è infatti riuscita a «vendere» tutti i posti disponibili. In realtà i due futuri sposi avevano deciso di fissare una «tassa d'ingresso» solo perché sull'autobus a due piani c'era posto solo per 60 delle 350 persone invitate.

Alla fine, tutto è andato per il meglio per loro, anche se alcuni dei partecipanti si sono detti comunque «scioccati» dal costoso invito.