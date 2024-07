Anant Ambani e Radhika Merchant si sposeranno questo fine settimana con una cerimonia indù di tre giorni a Mumbai. In occasione di una delle varie feste pre-matrimoniali, Justin Bieber si è esibito per la coppia di miliardari indiani.

Il prossimo fine settimana, il figlio del miliardario indiano Anant Ambani e la sua fidanzata di lunga data Radhika Merchant si sposeranno a Mumbai. IMAGO/SOPA Images

Hai fretta? blue News riassume per te Il prossimo fine settimana il figlio del miliardario indiano Anant Ambani e la sua fidanzata di lunga data Radhika Merchant si sposeranno a Mumbai.

La famiglia Ambani è nota per avere pop star che cantano alle sue feste.

Lo scorso fine settimana, il cantante statunitense Justin Bieber si è esibito in una delle varie celebrazioni pre-matrimoniali.

Secondo i media, per la sua esibizione ha ricevuto un compenso di 10 milioni di dollari. Mostra di più

Anche l'invito al matrimonio della coppia di miliardari indiani Anant Ambani e Juli Radhika Merchant era speciale: invece di un biglietto, gli ospiti hanno ricevuto una pomposa scatola con l'immagine del dio indù Vishnu.

La famiglia Ambani ha fatto una fortuna miliardaria con prodotti chimici e tessili, mentre i Merchant hanno molti soldi grazie alla società Encore Healthcare.

Gli Ambani però non solo hanno accumulato un'enorme fortuna, ma amano anche festeggiare. Lo scorso fine settimana, Mukesh e Nita Ambani hanno organizzato la terza festa di fidanzamento per il figlio minore Anant e la sua sposa.

Il padre dello sposo ha pagato per l'apparizione di Bieber

Durante il cosiddetto «sangeet party», una delle tante celebrazioni che si tengono in vista di un matrimonio indù, si è esibito Justin Bieber.

Secondo i media, il padre dello sposo avrebbe fatto volare la popstar statunitense in India per un compenso di dieci milioni di dollari.

Un video su Tiktok mostra l'arrivo del cantante all'aeroporto di Mumbai. Viene scortato in una lussuosa limousine dal personale di sicurezza, mentre curiosi e fotografi gridano ripetutamente il suo nome.

Durante la sua esibizione al Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (NMACC), Justin Bieber ha anche invitato gli sposi sul palco. Come scrive «Times of India», il trio ha poi posato insieme per i fotografi.

La cerimonia principale si terrà il prossimo fine settimana

Anant Ambani e Radhika Merchant si sposeranno il prossimo fine settimana. La cerimonia principale è prevista per il 12 luglio, seguita da un grande ricevimento il 14 luglio.

Stando ai media, i festeggiamenti si svolgeranno presso il Jio World Convention Centre e la casa di famiglia degli Ambanis a Mumbai. Secondo le usanze indù, la data del matrimonio della coppia è stata scelta in base ai rispettivi temi di nascita.

Si ipotizza ora quale popstar onorerà la cerimonia di nozze vera e propria di Anant Ambani e Radhika Merchant il prossimo fine settimana con un'esibizione, come hanno fatto Justin Bieber e Rihanna.

Potrebbe essere il caso, ad esempio, delle cantanti Adele e Lana Del Rey o del rapper Drake.