Invece di fare affidamento sui trasporti privati come sull’Apollo 15, i futuri astronauti dovrebbero utilizzare i trasporti pubblici per raggiungere la Luna. Keystone

Negli Stati Uniti il treno non lo prende quasi nessuno, ma questo non ferma il Governo che vuole costruire una ferrovia... sulla Luna. I progetti per una simile costruzione sembrano però essere estremamente ottimisti per ora.

Di Dirk Jacquemien Di Dirk Jacquemien

Hai fretta? blue News riassume per te Gli Stati Uniti intendono investire in infrastrutture ferroviarie sulla Luna.

Una ferrovia lunare sarebbe utilizzata per trasportare persone e merci.

Per prima cosa, però, gli astronauti dovrebbero atterrare di nuovo sulla Luna, ma il programma spaziale continua a subire ritardi. Mostra di più

Il sistema ferroviario americano è considerato completamente fatiscente. I treni passeggeri a lunga percorrenza viaggiano, quando riescono, a passo di lumaca e quasi nessuna tratta è elettrificata. La ferrovia statunitense, soprattutto se paragonata al suo grande rivale cinese, è una vergogna per il Paese.

Adesso però il Governo americano vuole investire nella rete ferroviaria. Non nel Nebraska o nel Nord Dakota, ma... sulla Luna. La DARPA, l'agenzia di ricerca del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, ha incaricato la società di difesa «Northrop Grumman» di sviluppare un concetto per una ferrovia lunare.

Costruzione con un robot?

Una tale rete ferroviaria dovrebbe essere in grado di trasportare sia gli astronauti che le merci attraverso la superficie lunare e consentire così una presenza permanente di persone sul satellite terrestre.

I dettagli del sistema devono essere elaborati da Northrop Grumman. Bisognerebbe tra l’altro chiarire quali risorse siano necessarie per la costruzione, se questa possa essere eseguita da robot e ovviamente quanto costerà il tutto.

La Luna dovrebbe essere usata economicamente

Lo studio fa parte del programma «LunA-10» della DARPA, con il quale l'agenzia vuole determinare come la Luna può essere sfruttata economicamente. Gli Stati Uniti progettano anche di costruire a medio termine una base lunare. Ma questa per ora rimane solamente un'idea.

Nell'ambito del programma Artemis, gli astronauti dovrebbero tornare sulla Luna. Ma l’orbita lunare prevista per quest’anno è stata posticipata a settembre 2025 e lo sbarco sul satellite è previsto per un anno dopo. Anche questo nuovo programma spaziale però è considerato estremamente ottimista.