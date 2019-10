Greta: «Mia sorella è vittima degli haters»

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/22/484a2ea8-78e4-4ef0-a061-b59e0efc8b34.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/22/484a2ea8-78e4-4ef0-a061-b59e0efc8b34.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/22/484a2ea8-78e4-4ef0-a061-b59e0efc8b34.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/22/484a2ea8-78e4-4ef0-a061-b59e0efc8b34.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/22/484a2ea8-78e4-4ef0-a061-b59e0efc8b34.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/22/484a2ea8-78e4-4ef0-a061-b59e0efc8b34.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un giovane aye-aye dallo sguardo sinistro fissa l'obiettivo di una macchina fotografica al Duke Lemur Center di Durham (Stati Uniti). In realtà, questo primate della famiglia dei lemuri vive in Madagascar. Un'atmosfera rovente: un treno speciale di una compagnia ferroviaria privata va a fuoco nella stazione suburbana di Bellevue, a Berlino. A bordo circa 700 tifosi che dovevano rientrare a Friburgo dopo una partita di calcio di prima divisione. Almeno tre persone sono rimaste ferite per via del fumo. Stando alle ultime notizie, la causa dell'incendio non è ancora stata chiarita. Serata all'insegna della schiuma per gli Schtroumpfs? Come vuole la tradizione, all'università scozzese di St. Andrews, gli studenti del primo anno vengono cosparsi di schiuma da barba dagli altri studenti in occasione del loro ingresso in università. A pieno carico: soldati statunitensi si apprestano a scaricare alcuni veicoli blindati a Pabradė, in Lituania. L'esercito americano si sta già preparando ad una manovra di maggiore portata prevista per l'anno prossimo nella regione. Faccia a faccia con il pericolo: un manifestante con in mano una bandiera cilena fronteggia con il proprio corpo un cannone ad acqua a Santiago. Il Cile è attualmente sommerso da un'ondata di proteste: almeno undici persone sono morte durante le sommosse nazionali. Una settimana dopo il crollo parziale di un Hard Rock Hotel in costruzione a New Orleans, occorreva far esplodere due gru di 82 e 91 metri d'altezza e dal peso di diverse tonnellate che si trovavano sul cantiere. Le due strutture si erano inclinate pericolosamente e rischiavano di ribaltarsi, distruggendo gli edifici limitrofi, condutture del gas o pali dell'elettricità. Un cartello con la scritta «Pittura fresca» è sospeso fra le due parti laterali di una panchina nel parco Wilhelmshöhe a Cassel, in Germania. La pittura è talmente fresca che le tavole centrali sembrano essere state smontate per essere dipinte. Ton sur ton, ovviamente: la regina Elisabetta II assiste al QIPCO British Champions Day all'ippodromo di Ascot. Atterraggio catastrofico: durante un volo di addestramento all'aerodromo di Pömetsried in Alta Baviera, un aliante si è schiantato in fase di atterraggio. I due piloti feriti sono stati liberati dal velivolo dai soccorsi. Alcuni giornalisti mostrano i comportamenti da evitare in caso di un incendio in aero durante una simulazione presso il centro aeronautico Mike Monroney di Oklahoma City. Fra le prime raccomandazioni c'è quella di non scattare foto del fumo all'interno della cabina. In precedenza, il conducente ottantenne aveva tagliato la catenaria di una linea ferroviaria. Stranezze della vita da studente: alla festa patronale dell'Università di Granada, i nuovi arrivati vengono ricoperti di pittura colorata. Queste due giovani sembrano apprezzare questo strano rituale. Tasso d'immondizia oltre la norma: a Nagano (Giappone) si è formata un'enorme montagna di rifiuti in seguito ai danni causati dal tifone Hagibis insolitamente devastante. Irritante: a Bayreuth, la polizia usa del gas lacrimogeno contro alcuni manifestanti. Durante le proteste contro i progetti fiscali del governo libanese, sono scoppiati degli scontri. Il principe William (quarto da destra) fa visita ad una comunità kalasha insieme a sua moglie Kate (quarta da sinistra) in occasione del loro viaggio in Pakistan. Il loro gioco di sguardi sembra stranamente divertirli molto. Eruzione: in Indonesia è situato uno dei vulcani più attivi e pericolosi al mondo. L'Anak Krakatau, che ha cominciato ieri ad eruttare, nel 2018 è costato la vita a 300 persone a causa di un'eruzione e dello tsunami che è seguito. Terra bruciata: un uomo guarda, sconsolato, dei campi bruciati a sud di Bayreuth. Un'ondata di caldo ha scatenato i peggiori incendi boschivi scoppiati in Libano da decenni. Nella regione di Anklam, in Germania, alcune persone hanno ormai capito perché attendevano invano la loro posta. Come appreso dalla polizia tramite l'ufficio postale, è già stata aperta un'inchiesta interna nei confronti di un ex impiegato.<br/>Immagine: Handout Polizei Anklam</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/16/d2c690c9-2a01-43e9-94a2-1c06f747d56c.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/16/d2c690c9-2a01-43e9-94a2-1c06f747d56c.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/16/d2c690c9-2a01-43e9-94a2-1c06f747d56c.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/16/d2c690c9-2a01-43e9-94a2-1c06f747d56c.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/16/d2c690c9-2a01-43e9-94a2-1c06f747d56c.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/16/d2c690c9-2a01-43e9-94a2-1c06f747d56c.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Fine della corsa: durante il Bridgestone World Solar Challenge in Australia, il veicolo che stava guidando la corsa è stato eliminato. Fine della corsa: durante il Bridgestone World Solar Challenge in Australia, il veicolo che stava guidando la corsa è stato eliminato. Il bolide della squadra olandese Solar Team Twente è stato spinto fuori pista da violenti venti rimanendo gravemente danneggiato. Principe azzurro al galoppo: il leader nordcoreano Kim Jong-un ha posato in groppa ad un cavallo bianco per delle foto di propaganda scattate sulla montagna più alta della penisola coreana. Kim Jong-un ha scalato il monte Paektu «su di un cavallo bianco sotto la prima neve», hanno scritto i media di Stato. Una storica partita fantasma: Corea del Nord e Corea del Sud hanno pareggiato 0-0 in un match a Pyongyang in occasione delle eliminatorie della Coppa del mondo FIFA 2020 davanti a spalti vuoti e senza ritrasmissione televisiva. L'ultima partita fra le formazioni dei due paesi ufficialmente ancora in guerra risale a 29 anni fa. A Hagen, in Germania, un bambino di otto anni e suo fratello di cinque si sono concessi una piccola fuga notturna con l'auto dei loro genitori. Nessuno è rimasto ferito, ma l'auto dei due monelli ha subito danni tali da dover essere rimorchiata.<br/>Immagine: Polizei Hagen/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/60e167bc-0d5e-44c4-ba0c-70ff59089f70.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/60e167bc-0d5e-44c4-ba0c-70ff59089f70.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/60e167bc-0d5e-44c4-ba0c-70ff59089f70.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/60e167bc-0d5e-44c4-ba0c-70ff59089f70.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/60e167bc-0d5e-44c4-ba0c-70ff59089f70.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/60e167bc-0d5e-44c4-ba0c-70ff59089f70.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Carico e pronto a partire: un treno da collaudo a batterie nella stazione centrale di Kiel, in Germania. Carico e pronto a partire: un treno da collaudo a batterie nella stazione centrale di Kiel, in Germania. Il costruttore di treni svizzero Stadler Rail e la società di trasporto locale dello Schleswig-Holstein intendono introdurre 55 automotrici a batterie su alcune tratte a partire dal 2022. Nella provincia tailandese di Krabi, alcuni abitanti hanno avvistato un enorme cobra reale che ha seminato il terrore nella regione. Alcuni cacciatori di serpenti di un'organizzazione in difesa degli animali, chiamati sul posto, sono infine riusciti a intrappolare in un tubo di scarico il rettile velenoso lungo quattro metri e dal peso di 15 kg. L'animale è poi stato trasferito in una riserva naturale.