Nelle boutique di lusso come il negozio Hermès di Bahnhofstrasse a Zurigo, le vendite sono soggette a regole diverse. Foto: IMAGO/Zoonar

André Jaeger si sente trattato male durante una visita alla boutique di lusso Hermès di Zurigo. Dopo che lo chef famoso ha sfogato pubblicamente la sua frustrazione, la direttrice si è scusata personalmente con lui.

Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Lo chef svizzero André Jaeger voleva comprare un regalo per una coppia di amici a Zurigo all'inizio di ottobre.

Durante la visita al negozio Hermès di Bahnhofstrasse, il 77enne si è sentito trattato male e ha lasciato il negozio a mani vuote.

Il ristoratore ha poi sfogato la sua frustrazione sui social media e su blue News.

Ora Sara Mathivet, direttrice del negozio Hermès di Zurigo, ha contattato Jaeger direttamente per telefono e si è scusata. Mostra di più

Le regole per lo shopping nelle boutique di lusso della Bahnhofstrasse di Zurigo sono diverse. Il famoso chef svizzero André Jaeger l'ha capito tre settimane fa.

Il ristoratore voleva acquistare un set di stoviglie da 1000 franchi come regalo per una coppia di amici. Ma le cose sono andate diversamente dal previsto: dopo essere entrato nel negozio, Jaeger è rimasto lì per un quarto d'ora senza essere servito.

«L'orgoglio precede la caduta. Oggi volevo comprare un regalo per gli amici da Hermès. Ma, oh cielo, non è così facile», si è sfogato in seguito sui social media e su blue News.

Al momento descritto, nel negozio c'era solo un altro cliente oltre a lui, mentre diversi dipendenti se ne stavano in giro più o meno annoiati. «Un'arroganza incredibile», dice Jaeger.

Jaeger: «L'e-mail è stata scritta dall'intelligenza artificiale»

Quando il celebre chef torna a casa, si siede al computer e scrive un'e-mail a Hermès in francese, in cui riepiloga la spiacevole esperienza.

Pochi secondi dopo, riceve una risposta automatica in cui si dice che la sua richiesta sarà soddisfatta entro 24 ore. Poi non sente più nulla.

André Jaeger è stato per molti anni uno degli chef più rinomati della Svizzera. Il suo ristorante Fischerzunft di Sciaffusa ha ricevuto 19 punti dalla guida Gault Millau. Immagine: zVg

Il marchio di lusso ha contattato André Jaeger con un giorno di ritardo e di nuovo via e-mail: «Innanzitutto, vorrei ringraziarla per aver trovato il tempo di scriverci. Mi chiamo Lisa e sono un'ambasciatrice della Maison Hermès. Sono molto lieta di poter rispondere oggi alla sua richiesta...».

«Credo che questa e-mail sia stata scritta da AI», ha dichiarato lo chef a blue News. Tuttavia, la sua delusione è stata molto limitata.

«Pensano davvero di essere migliori e di avere il diritto di comportarsi così». Lo chef ricorda d'aver imparato qualcosa già da giovane come ristoratore: «Se un re mangia da te, questo non fa di te un re».

Per André Jaeger la questione è chiusa

La speranza muore per ultima. In modo del tutto inaspettato, Sara Mathivet, direttrice del negozio Hermès di Zurigo, lo ha contattato telefonicamente di recente.

«È difficile da credere, ma la direttrice di Hermès mi ha chiamato. Si è spiegata e si è scusata con me», racconta soddisfatto André Jaeger.

E continua: «Quindi l'articolo di blue News (pubblicato solo in tedesco un paio di settimane fa in cui si raccontava la vicenda ndt.) ha avuto un effetto».

Per il 77enne chef di fama mondiale, la storia è ormai chiusa. «Ho ringraziato e chiuso la questione».