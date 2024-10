Da Migros è già possibile acquistare le decorazioni natalizie da inizio ottobre. blue News

In Svizzera si possono già acquistare presso i primi grandi rivenditori le decorazioni di Natale... a ottobre. E ogni anno i prodotti natalizi sembrano apparire sempre prima. Ma in realtà non è così.

Le prevendite natalizie stanno iniziando in questi giorni in molte filiali Migros. Non c'è solo il pan di zenzero sugli scaffali, ma è disponibile l'intero assortimento. I clienti possono anche acquistare le decorazioni di Natale, compresi gli addobbi, già da inizio ottobre.

In realtà non si tratta di un periodo particolarmente precoce, come spiega un rivenditore, interrogato da blue News. «Alla Migros i primi prodotti natalizi arrivano nei nostri negozi sempre a metà o fine ottobre, ogni anno», spiega l'ufficio stampa.

«La tempistica può variare leggermente, perché non tutti i negozi hanno le stesse strutture di stoccaggio».

Gli svizzeri acquistano già ora gli articoli natalizi

E gli articoli per le festività di fine anno sono già popolari in autunno: «Molti dei nostri clienti si preparano in anticipo alla stagione fredda e all'imminente periodo dell'Avvento, comprando decorazioni e cioccolato», afferma Migros.

Le vendite natalizie sono in pieno svolgimento anche presso gli altri grandi distributori, ma non sono solo questi articoli a essere richiesti, sostiene dal canto suo il portavoce di Coop Caspar Frey. «Al momento, l'attenzione è rivolta agli articoli stagionali e di Halloween».

Anche se, quando le lucine e le bocce hanno toccato gli scaffali, c'era già una domanda significativa: in altre parole, gli svizzeri stanno già acquistando articoli natalizi.

«Il maggior interesse lo riscontriamo durante il periodo dell'Avvento», aggiunge Frey. Ecco perché l'assortimento si espande costantemente con l'avvicinarsi delle festività.

Questi articoli sono già popolari

Non è vero dunque che gli articoli natalizi vengono messi in vendita prima ogni anno, anzi è proprio il contrario, continua Frey. «Le campagne di vendita iniziano sempre con lo stesso anticipo degli anni precedenti. Negli ultimi anni abbiamo anche cercato di accorciarlo».

Lidl ha dichiarato a blue News che la prevendita è iniziata nella stessa settimana di calendario degli anni precedenti: «I nostri clienti apprezzano molto il fatto di poter entrare nello spirito natalizio passo dopo passo».

E Aldi spiega: «L'esperienza ha dimostrato che gli svizzeri sono tentati dai primi articoli natalizi già a temperature autunnali. Anno dopo anno vediamo che questi articoli finiscono nei cestini dei nostri clienti già in autunno».

Ma quali sono gli articoli già richiesti? Il portavoce di Coop rivela: «Le figure illuminate sono richieste già a novembre, perché è il momento in cui i clienti iniziano a illuminare e decorare. Articoli come la carta da regalo, i regali di medie e grandi dimensioni e le decorazioni per l'albero sono invece richiesti maggiormente a dicembre».

I diversi articoli vengono poi consegnati e offerti nei punti vendita in momenti diversi.