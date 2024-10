La polizia mette in guardia da una nuova truffa, che coinvolge la Migros

La polizia cantonale di Zurigo ha lanciato un allarme su un'e-mail fraudolenta che rimanda a un falso sito web della Migros. Cybercrimepolice.ch

I criminali informatici stanno cercando di ottenere i dati della carta di credito con un presunto rimborso da parte di Migros. La polizia mette in guardia da questa truffa.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te La Polizia cantonale di Zurigo mette in guardia da una nuova truffa.

I cybercriminali stanno cercando di convincere i destinatari di e-mail fraudolente a rivelare i dati della loro carta di credito con un presunto rimborso da parte di Migros. Mostra di più

La Polizia cantonale di Zurigo mette in guardia da una nuova truffa sul suo portale «Cybercrimepolice.ch».

Secondo il rapporto, i criminali stanno cercando di attirare le potenziali vittime su un sito web falso con un'e-mail che sembra provenire da Migros e che fa riferimento a un rimborso dovuto a un doppio addebito sulla carta di credito per un acquisto recente.

Se i criminali informatici riescono ad attirare le persone sul falso portale collegato, tentano di carpire il loro numero di cellulare e, soprattutto, i dati della carta di credito.

Per proteggere se stessi e i propri dati, la polizia consiglia di inoltrare le e-mail di potenziali frodi a Cybercrimepolice.ch. Il messaggio deve essere ignorato e cancellato o spostato nella cartella spam.

I dati personali sensibili non dovrebbero mai essere divulgati se prima non sono stati effettuati controlli approfonditi.

Sporgere denuncia

In caso di dubbio, è consigliabile informarsi direttamente presso l'azienda in questione per chiarire l'entità dell'e-mail.

Chi è già stato vittima della truffa dovrebbe informare immediatamente l'istituto finanziario di riferimento e far bloccare le carte bancarie o di debito coinvolte. Si consiglia inoltre di sporgere denuncia.