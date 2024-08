Questa lettera non proviene da Raiffeisen e va gettata. X / SchweizerA

I truffatori stanno inviando lettere dall'aspetto ingannevole e genuino a nome di banche. Ma dietro c'è una brutta truffa di phishing.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Le false lettere bancarie stanno circolando di nuovo.

Il codice QR associato non deve essere scansionato in nessun caso.

Gli istituti di credito interessati sono Raiffeisen e Commerzbank. Mostra di più

Molti svizzeri stanno ricevendo, a nome della loro banca, lettere apparentemente affidabili che chiedono loro di riattivare il sistema PhotoTAN. Ma le missive provengono da truffatori che cercano di ottenere dati di accesso personali.

La falsa lettera sostiene che è stato effettuato un aggiornamento del sistema e che è necessario riattivare il sistema. I clienti, in sostanza, dovrebbero scansionare un codice QR per non perdere l'accesso all'e-banking.

Secondo il «Blick», a essere interessata da questa truffa è la Banca Raiffeisen. Nella lettera si legge: «Questa procedura è obbligatoria per ogni cliente». Chi scansiona il codice finisce però su un falso sito web di Raiffeisen con l'URL «raiffeisen-login.me» e viene invitato a inserire il numero di contratto e la password.

Maneggiare i dati con cura

Ma la banca elvetica mette in guardia da questo metodo di phishing. «Raiffeisen è a conoscenza dell'invio di lettere false», spiega. I clienti che hanno ricevuto una richiesta di questo tipo dovrebbero ignorare la missiva e non inserire mai i propri dati personali.

Leute Achtung:

Persönlich adressierter Fake Brief unterwegs! pic.twitter.com/UsWSRczmu7 — Andreas Schweizer (@SchweizerA) August 27, 2024

Raiffeisen sottolinea che al momento non esiste una campagna ufficiale per riattivare il sistema PhotoTAN. Gli interessati che hanno già risposto alle istruzioni devono contattare immediatamente il centro di assistenza clienti della banca.

L'istituto di credito consiglia cautela nel trattamento dei dati personali su Internet. È importante riconoscere le e-mail e le lettere sospette e contattare direttamente la banca prima di rispondere a tali richieste, ha dichiarato al «Blick».

I truffatori stanno cercando di accedere all'applicazione PhotoTAN utilizzando i dati ottenuti e di usarli per effettuare trasferimenti non autorizzati.

La truffa non è nuova. Già in primavera blue News aveva riferito di un caso simile presso Postfinance. In quell'occasione, ai destinatari di una lettera veniva chiesto di scansionare un codice QR e di inserire i propri dati.

Altre missive simili sono apparse anche a nome di Commerzbank. Anche questa banca sta richiamando attivamente l'attenzione sui pericoli del phishing. La lettera è circolata anche presso la ZKB all'inizio di agosto.