I suoceri tentano di tutto per rovinare le nozze a figlio e nuora, ecco cos'hanno fatto

Il bianco diventa improvvisamente rosso: questa immagine del matrimonio è stata condivisa da un testimone in Messico. Screenshot X

Non è una novità che una sposa o uno sposo non vadano sempre d'accordo con i suoceri. Ma quello che è successo in Messico è qualcosa di davvero fuori dal normale.

Avrebbero, ad esempio, ingaggiato degli uomini per lanciarle addosso della vernice o causato un'operazione di polizia con una falsa soffiata.

Pare anche che i suoceri abbiano anche tentato di rovinare la luna di miele ai novelli sposi.

Ma il loro obiettivo, ossia quello di evitare le nozze, non ha funzionato: figlio e nuora hanno comunque detto di «sì». Mostra di più

Avrebbe dovuto essere il suo giorno speciale: a metà febbraio la messicana Alexandra* aveva programmato di dire «lo voglio» all'uomo dei suoi sogni in una piccola chiesa di Ciudad Obregon.

Ma i genitori del giovane sposo hanno fatto di tutto per distruggere l'idillio. Secondo un amico di Alexandra, i suoceri avrebbero infatti pagato degli uomini per gettare della vernice rossa sulla sposa e rovinarle così l'abito bianco. Lo scrive su X. E questo è stato solo l'inizio.

Il motivo dell'odio è che loro figlio proviene da una famiglia benestante, che ha fatto i soldi con un'impresa di pompe funebri. Alexandra, invece, viene da un ambiente piuttosto umile, ma ha un «cuore d'oro», come sottolinea l'amica sul social. La famiglia aveva comunque il sospetto che volesse sposarsi solo per avidità.

Abro hilo para desmentir y contar la verdad sobre la historia detrás de lo sucedido, un ATAQUE TERRORIST4 de película de horror, en contra de una novia el día de su boda, en cd. Obregón el 17/feb/24. Adjunto fotos y pondré nombres de los culpables! pic.twitter.com/PuV9BtBLK3 — La Verdad Siempre Sale a la Luz (@fulanodeobregon) February 20, 2024

I suoceri offrono denaro alla giovane per lasciare il figlio

Come riporta il «New York Post», i suoceri di Alexandra avrebbero iniziato a sabotare la relazione già prima del matrimonio. Avrebbero ad esempio rifiutato fin dall'inizio anche solo un incontro tra la famiglia e la donna. Visto che ciò non ha dato i frutti sperati, pare che i due le abbiano offerto una somma di denaro per lasciare il fidanzato.

Ma i futuri sposi non si sono fatti scoraggiare e hanno comunque organizzato il matrimonio. Ma in quel giorno tanto atteso è scoppiato il pandemonio, come dimostrano le foto su X. Poco prima della cerimonia, come detto, due uomini hanno gettato della vernice rossa sulla sposa per conto della famiglia, mentre un terzo filmava il tutto.

Ma «l'amore vince sempre», come ha scritto il testimone oculare nei suoi post. Quindi Alexandra, senza farsi perdere d'animo, è tornata a casa e ha indossato un altro abito, dorato, con il quale ha percorso la navata.

Nonostante ciò, i genitori di lui non si sono arresi. Avrebbero anche chiamato la polizia sostenendo, in forma anonima, che il matrimonio era teatro di un grosso spaccio di droga. Il risultato? Poco prima di poter scattare le foto di rito dopo il «sì», tutti gli invitati sono stati fermati e perquisiti. Ma ovviamente gli agenti non hanno trovato nulla e quindi se ne sono andati.

Y así termina la historia, ella se puso un vestido dorado (el color de la victoria!) y todos los invitados gozaron y estuvieron al pendiente de todo! LOVE WINS Y SOPORTEN #ladgsuegra #pedroymariaterroristas . Adjunto fotos pic.twitter.com/F7fCqBT2bc — La Verdad Siempre Sale a la Luz (@fulanodeobregon) February 20, 2024

Ma non è comunque finita qui. Dopo le nozze, la coppia aveva programmato una lunga luna di miele. Per impedirla, i suoceri avrebbero nascosto il passaporto del figlio e persino cercato di corrompere l'agenzia di viaggi per cancellare i voli.

Anche in questo caso, però, non hanno avuto successo: dopo gli intoppi, i novelli sposi sono partiti per il loro «... e vissero sempre felici e contenti».

E ora possono contare anche sul sostegno del web, dato che la storia dei «suoceri da incubo» è diventata virale su X e Reddit. E questo ha portato delle conseguenze per la famiglia dello sposo: sconosciuti hanno infatti lanciato delle uova contro la casa dei due.

Secondo il New York Post, questi ultimi continuano a negare di avere a che fare con i numerosi disastri avvenuti al matrimonio, ma non di non esserne stati felici.

Ecco come apparivano gli scalini davanti alla chiesa dopo l'attacco di colore. X

*Nome completo noto alla redazione