L'acqua del rubinetto gratuita è comune negli Stati Uniti, ma non in Europa. E i turisti americani se ne sono accorti, con vero disappunto. Così hanno deciso di riversarsi sui social media per criticare le abitudini europee in fatto di acqua potabile.

Negli Stati Uniti l'acqua del rubinetto è gratuita, mentre alle nostre latitudini spesso si deve pagare.

Molti americani sono rimasti decisamente sorpresi dalle abitudini di consumo dell'acqua in Europa. Mentre negli Stati Uniti l'acqua del rubinetto viene solitamente servita spontaneamente e gratuitamente, in Europa bisogna farne richiesta e spesso viene addebitata.

Una texana in viaggio per l'Europa ha raccontato alla «CNN» di aver dovuto spesso pagare per avere una brocca d'acqua in Germania. «Negli Stati Uniti invece ti portano subito un bicchiere d'acqua grande, senza chiederlo, indipendentemente dal fatto che tu sia in un ristorante elegante o uno informale», ha spiegato.

La donna ha anche notato che a volte le veniva addirittura servita acqua frizzante e che sui tavoli degli altri clienti spesso c'erano vino o birra, ma nessuna traccia dell'acqua.

«Gli europei non credono nell'acqua»

La turista ha quindi deciso di condividere questa esperienza sui social media con i suoi connazionali, che sempre più spesso diffondono in questo modo le loro osservazioni sulle «strane» abitudini di consumo europee.

È infatti diventato virale un video di TikTok che mostra i vacanzieri statunitensi alla ricerca di acqua potabile, con il commento: «Noi, nel momento in cui abbiamo finalmente trovato dell'acqua, dato che gli europei non credono nell'acqua».

Le reazioni sono state molto critiche e feroci. In molti hanno soprattutto fatto notare che nelle città europee l'acqua è disponibile ovunque, spesso anche nelle fontane pubbliche.

Da notare comunque che molti ristoranti dei Paesi dell'Europa meridionale, come la Spagna e l'Italia, spesso offrono automaticamente l'acqua gratuita, mentre ad esempio in Germania sono i ristoratori stessi a decidere se e quanto far pagare l'acqua del rubinetto. La situazione è simile anche in Svizzera.