I veterani ricordano lo sbarco in Normandia: «Perché io sono sopravvissuto?»

I rinforzi statunitensi nei giorni successivi al D-Day e all'invasione alleata della Francia occupata dai nazisti in Normandia nel giugno del 1944 (foto d'archivio). Keystone

A 80 anni dal «D-Day», ossia lo sbarco in Normandia da parte delle truppe alleate, sono pochi i veterani ancora in vita. In un incontro a Londra questi ricordano la drammatica e decisiva operazione militare contro la Germania nazista.

Quando Stan Ford vide le centinaia di navi salpare non aveva idea di cosa lo aspettasse. Lo sforzo bellico era per lui una grande incognita. «Era qualcosa che dovevi accettare, come migliaia di altri uomini», racconta l'anziano, che ha sostenuto gli Alleati nella più grande operazione di sbarco della Seconda Guerra Mondiale, durante un incontro con altri veterani come lui a Londra.

L'«Operazione Neptune» ebbe inizio la notte del 6 giugno del 1944, quando decine di migliaia di uomini salparono durante il «D-Day» per combattere le truppe tedesche posizionate sulla costa settentrionale della Francia.

Quando si chiede a Ford se all'epoca non avesse avuto paura, sembra quasi sorpreso. «Se il tuo Paese fosse in pericolo – risponde – la penseresti diversamente».

«Abbiamo perso 31 uomini, molti dei quali erano miei amici»

A 19 anni il britannico servì sulla nave di scorta HMS Fratton, che salpò poco dopo il «D-Day» e fu colpita da un siluro alcune settimane dopo. Affondò in pochi minuti.

«Abbiamo perso 31 membri dell'equipaggio. Molti di loro erano miei amici», racconta Ford. Anche se la sala è piuttosto rumorosa, c'è un momento di silenzio.

Truppe francesi della 9ª Brigata di fanteria di marina e della 6ª Brigata corazzata leggera durante la commemorazione dell'80° anniversario del D-Day a Colleville-sur-Mer, il 4 giugno 2024. IMAGO/UPI Photo

Adesso che Ford si è recato in Normandia per la grande commemorazione, 80 anni dopo, vuole ricordare il nome di un amico con un monumento. Ford parla anche della sua fede cattolica e della domanda che si pone ancora oggi: «Perché io sono sopravvissuto, mentre tutti gli altri no?».

Gli Alleati si stavano preparando allo sbarco da mesi

Secondo il Ministero della Difesa britannico, circa 130'000 uomini sbarcarono sulle coste francesi il «D-Day». In un mese, più di un milione di uomini furono portati in Normandia. Le cifre variano.

Uno di loro era Mervyn Kersh. Lo sbarco in Francia fu molto commovente all'epoca, ma anche molto soddisfacente. Si era arrivati a un passo dalla distruzione della Germania. «Era il mio obiettivo. Non vedevo l'ora di farlo», racconta Kersh, che in seguito è stato assegnato al campo di concentramento di Bergen-Belsen. È uno dei pochi veterani ancora in vita.

In questi giorni, in Normandia si tengono numerose commemorazioni per ricordare l'inizio della liberazione dell'Europa dalla Germania nazista da ovest.

I veterani della Seconda guerra mondiale arrivati in Normandia martedì 4 giugno 2024 per una cerimonia sulla spiaggia di Omaha. Jeremias Gonzalez/KEYSTONE

Il momento culminante è la commemorazione internazionale di oggi, giovedì 6 giugno, alla quale il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz si uniscono ad altri capi di Stato, al re del Regno Unito Carlo III e alla famiglia reale olandese.

I soldati hanno taciuto per tutta la vita il loro schieramento

Oggi il «D-Day» perseguita anche i figli e i nipoti dei pochi veterani sopravvissuti, che spesso hanno taciuto sulla guerra per tutta la vita dopo il ritorno a casa. «Papà non ne parlava mai, diceva solo che era stato elettricista su una nave», racconta Steve Mc Mahon davanti al monumento recentemente inaugurato in Normandia.

Solo dopo la sua morte la madre trovò una busta contenente articoli di giornale che descrivevano l'impiego del padre su una nave da sbarco, con la quale aveva attraversato la Manica circa 50 volte.

È stata la prima volta che lo spilungone americano, che è stato allenatore della squadra di basket della Bundesliga USC Bayreuth, dal 1979 al 1981, si è recato in Normandia sulle orme del padre. «Abbiamo sempre voluto venire qui».

E poi, come se il destino avesse voluto, si è ritrovato improvvisamente molto vicino al padre. Su una grande foto dell'operazione di sbarco incisa nel granito del monumento commemorativo, Mc Mahon riconosce dal numero di registrazione la barca su cui era imbarcato suo padre.

Nell'immagine in bianco e nero non si riconoscono i volti, ma solo i contorni scuri dei soldati. «Una delle teste lì, deve essere lui», dice l'americano con emozione mentre accarezza la pietra con la mano.

«È molto emozionante»

Betsy Hacke si trova davanti a un'altra parte del monumento e fotografa le grandi scritte che sottolineano in inglese e francese il servizio degli Scout e dei Raider, i predecessori degli attuali Navy Seal.

È raggiante e commossa. Per lei, come spiega, si tratta di un omaggio tardivo, ma esplicito all'unità delle forze speciali statunitensi in cui ha prestato servizio suo padre.

«Mio padre non ha mai parlato della guerra – dice – era in Marina», aggiungendo che non ha rivelato nient'altro, fino a quando non ha incontrato un altro membro della sua unità d'élite e ha organizzato incontri regolari di veterani del «D-Day» negli Stati Uniti fino alla sua morte, avvenuta oltre 20 anni fa.

Quando pochi giorni fa gli americani e i francesi hanno inaugurato un nuovo memoriale per le truppe d'élite della Marina statunitense dispiegate sulla spiaggia di Omaha in Normandia, alcuni parenti hanno viaggiato dagli Stati Uniti per partecipare. Castel Franck/IMAGO/ABACAPRESS

«Oggi è molto emozionante», dice Peter Garvy, che ha viaggiato dall'area di Chicago, dopo l'inaugurazione del monumento. «Mio padre era imbarcato sulla corazzata USS Nevada», spiega. Con i suoi potenti cannoni, la Nevada sosteneva le operazioni di sbarco alleate dell'epoca.

«Non parlava del suo impiego», confessa Garvy, che è membro del Consiglio di amministrazione del Navy Seal Museum negli Stati Uniti, che ha contribuito a spingere per l'erezione del monumento in Francia.

«Sto ancora aspettando di andare in Ucraina»

In un'intervista a Londra, il veterano Kersh pone anche lui delle domande. Come guarda alla guerra oggi la gente in Germania? C'è un senso di colpa? «La tua famiglia ne parla mai?».

È interessato a queste domande. In cambio, i giornalisti chiedono come gli uomini vedono attualmente la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

Kersh risponde che guarda alla Russia di oggi come alla Germania del 1935. Secondo lui, l'Occidente deve mostrare forza militare. Kersh racconta di come veniva spesso picchiato e quindi ha imparato a tirare di boxe. Nessuno ha più osato sfidarlo.

Dopo il suo impiego in Normandia e in Germania avrebbe dovuto essere inviato in Giappone. «Quando i giapponesi seppero che stavo arrivando, capitolarono», scherza Kersh. Ancora oggi conserva il documento che attesta la possibilità di essere richiamato come riserva in qualsiasi momento.

«Sto ancora aspettando di andare in Ucraina», dice Kersh, che ora ha 99 anni. «Guardo la posta ogni giorno, ma non ho ancora ricevuto un avviso di chiamata». Sarebbe ora che si mettessero in contatto con lui.

