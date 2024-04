Tutta la soddisfazione del 35enne bernese. Keystone

La Svizzera ha di nuovo un astronauta a pieno titolo. Il bernese Marco Sieber è infatti entrato oggi ufficialmente a far parte degli effettivi dell'Agenzia spaziale europea (ESA), dopo aver completato la formazione di base a Colonia, in Germania.

SDA

«Si tratta di un momento storico», ha affermato il direttore dell'ESA Josef Aschbacher durante una cerimonia.

Sieber è solo il secondo svizzero a diventare astronauta dopo Claude Nicollier. Il vodese è stato l'unico svizzero nello spazio fino ad oggi. L'astrofisico e pilota militare ha compiuto quattro voli spaziali con lo Space Shuttle statunitense.

In totale, Nicollier ha trascorso più di mille ore nello spazio. Tra le altre cose, ha riparato il telescopio spaziale «Hubble».

«Era il mio sogno da sempre»

Il 35enne Sieber ha ricevuto il suo diploma al termine di un anno di istruzione. Il nativo di Kirchberg era stato selezionato fra ben 22'500 candidati.

«Diventare astronauta è sempre stato un sogno per me, ma non un sogno realistico», ha detto Sieber dopo aver ricevuto il diploma. Quando ha saputo che esisteva questa opportunità, ha deciso di partecipare. Si sente ben preparato per le missioni spaziali, ha dichiarato all'agenzia di stampa Keystone-SDA. Non ha alcun timore.

Anche un secondo dei cinque nuovi astronauti ha un legame con la Svizzera: Il belga Raphaël Liégois ha lavorato come neuroscienziato presso il Politecnico federale di Losanna (EPFL) e l'Università di Ginevra prima di iniziare il programma di formazione per astronauti con Sieber un anno fa.

Tra il 2026 e il 2030, i nuovi astronauti europei partiranno in missione verso la Stazione spaziale internazionale (ISS), è stato annunciato nel corso dell'evento odierno. L'obiettivo sarà condurre esperimenti scientifici.

Una dura preparazione

Sieber e i suoi colleghi hanno dovuto inizialmente inserire la teoria nel loro programma di addestramento. Lo scopo dell'addestramento di base era quello di acquisire conoscenze di base in biologia, medicina, fisica e tecnologia, ha spiegato l'astronauta in erba.

Anche un corso di fotografia ha fatto parte della formazione.

Gli astronauti hanno anche seguito lezioni di immersione per imparare a muoversi all'esterno della stazione spaziale, ad esempio per le riparazioni. Il programma prevedeva anche allenamenti di fitness almeno tre volte alla settimana.

Watch the Class of 2022 astronaut graduation *LIVE* https://t.co/zjYFr326fb — European Space Agency (@esa) April 22, 2024

La classe si chiama «Hoppers», ecco perché

Secondo Sieber, i tirocinanti astronauti hanno anche imparato il russo. Questo è essenziale per lavorare nella parte russa della ISS e per gli scambi con i colleghi russi.

Il responsabile dell'addestramento e astronauta Alexander Gerst ha battezzato la nuova classe di astronauti «Hoppers». «Volare nello spazio è una cosa seria, ci vuole tempo per divertirsi», ha detto Gerst durante la cerimonia.

Il nome «Hoppers» è stato scelto in parte in riferimento all'astronauta australiana Katherine Bennell-Pegg, che ha completato l'addestramento di base insieme agli astronauti europei, ma anche perché i tirocinanti saltellano più volte al giorno tra la sala di addestramento e gli uffici.

bt, ats