Per i senzatetto l'inverno è una stagione difficile. Keystone

Sono comparse per la prima volta dieci anni fa al collo di statue famose nel centro di Ottawa con la scritta: «Se sei da solo al freddo, prendi questa sciarpa per stare al caldo».

Quattordici sciarpe fatte a mano da un gruppo di studenti universitari che volevano aiutare i senza tetto durante l'inverno.

Da allora, racconta il Washington Post, la buona azione è diventata sempre più frequente e ha dato vita al movimento «scarf bombing», il «bombardamento di sciarpe» non solo in Canada ma in Maryland, Virginia, Iowa, New York, Twin Cities e Jacksonville, in Florida.

Michelle Chance-Sangthong ha letto la storia di Ottawa nel 2014 e ha creato un gruppo su Facebook chiamato «Scarf Bomb Jax» che ha reclutato decine di volontari negli ultimi dieci anni. Solo quest'anno hanno donato 1600 tra sciarpe, guanti, cappelli, fatti a mano.

