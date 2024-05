Durante le ispezioni degli aerei Boeing 737 Max 9 vengono ripetutamente riscontrati difetti (immagine d'archivio). Ted S. Warren/AP/dpa

Era «solo questione di tempo prima che accadesse qualcosa di brutto»: Santiago Paredes lavorava come responsabile della qualità per un fornitore della Boeing. Ora l'informatore non ha più nulla di buono da dire sul produttore di aerei statunitense.

Hai fretta? blue News riassume per te Boeing è sotto il fuoco incrociato delle critiche: in seguito a una serie di recenti incidenti, un ex responsabile della qualità ha ora aggiunto benzina al fuoco della discussione che circonda il produttore di aerei in crisi.

In un'intervista rilasciata ai media statunitensi, Santiago Paredes ha riferito di gravi difetti in cui lui e il suo team si erano imbattuti durante l'ispezione degli aerei Boeing 737.

Le esperienze vissute da Paredes gli hanno quasi fatto venire la paura di volare.

Altri titoli di giornali negativi sulla Boeing: durante il fine settimana dell'Ascensione, il produttore di aerei in difficoltà ha dovuto riferire più volte di gravi incidenti.

Innanzitutto, un Boeing 737 della compagnia aerea low-cost turca Corendon Airlines, decollato da Colonia, è atterrato con una certa difficoltà nella località balneare di Antalya a causa dello scoppio di una gomma del carrello di atterraggio. Fortunatamente tutti i 190 passeggeri sono usciti sani e salvi dalla situazione.

Undici passeggeri hanno invece riportato ferite, di cui quattro gravi, in un decollo andato male a Dakar, in Senegal. Il Boeing è uscito di pista e ha preso fuoco. Dalle immagini sui social media risultavano particolarmente toccate un'ala e un motore.

I due incidenti si aggiungono a un numero preoccupante di inconvenienti. Da parti dell'aereo strappate durante il volo a informatori che riferiscono cose spaventose da dietro le quinte.

La Boeing è nel bel mezzo di una vera e propria crisi di qualità e di pubbliche relazioni. Gli ultimi resoconti di un responsabile della qualità rischiano di aggravare la situazione.

Il responsabile della qualità si è licenziato

Perché quello che ha da dire Santiago Paredes, che ha lavorato per oltre dodici anni per il fornitore Boeing AeroSystems, è davvero notevole. Durante l'ispezione dei Boeing 737 Max ha trovato così tanti difetti che aveva «quasi paura di volare», ha dichiarato Paredes a CBS News.

Solo «molto raramente» il suo team non ha scoperto difetti su un jet 737 Max, ha detto.

Era una «ricetta per il disastro» e «solo una questione di tempo prima che accadesse qualcosa di brutto», ha detto con parole drastiche l'ex responsabile della qualità della AeroSystems.

Anche per questo motivo Paredes ha lasciato il suo lavoro.

Quasi nessun jet Boeing 737 Max ha superato un'ispezione senza danni, ha riferito un ex responsabile della qualità di un fornitore Boeing. (immagine simbolica) Bild: Elaine Thompson/AP/dpa

L'informatore rivolge gravi accuse alla Boeing

L'informatore è entrato nello specifico quando gli è stato chiesto dell'incidente che ha coinvolto un Boeing 737 gestito da Alaska Airlines a gennaio.

All'epoca, il velivolo dovette effettuare un atterraggio di emergenza perché una parte della parete della cabina si era staccata poco dopo il decollo. Il motivo? Mancavano quattro bulloni della porta che avrebbero dovuto fissarla alla parte.

«Perché è successo? Perché Spirit ha trascurato un difetto, perché ha fatto pressione sugli ispettori», ha spiegato Paredes in un'intervista a CBSNews.

Le esperienze vissute nel corso del suo lavoro hanno scatenato in lui persino la paura di volare: «Ci sono circa due o tre aerei sui quali sai che non vorresti mai volare. Sapendo quello che so del 737, mi sento molto a disagio a volare su uno di essi».