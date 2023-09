Madeleine McCann (Maddie) è scomparsa senza lasciare traccia da un villaggio turistico portoghese il 3 maggio 2007, poco prima del suo quarto compleanno. Luis Forra/LUSA/epa/dpa

Christian Brückner al momento si trova in carcere e sta scrivendo a ex conoscenti e amici per chiedere loro di difenderlo in tribunale nella causa del presunto assassino di Maddie McCann.

Hai fretta? blue News riassume per te Almeno due ex amici portoghesi sono stati contattati da Christian Brückner, il principale sospettato nella scomparsa della piccola Maddie McCain, avvenuta nel 2007.

Avrebbe chiesto loro di testimoniare a suo favore poiché , molto probabilmente, fra poco, dovrà difendersi in tribunale dalle accuse di stupro e gravi abusi sessuali su minori.

Un suo ex collega dice che quando lo frequentava agli inizi degli anni 2000 tutti ignoravano il suo passato criminale.

Christian Brückner è il principale sospettato nel caso di Maddie McCann, bimba scomparsa nel 2007, e vuole fare bella figura in tribunale. Almeno due ex amici in Portogallo hanno ricevuto lettere da parte sua. In esse, il condannato per reati sessuali si lamenta di essere stato dipinto dall'accusa come un mostro.

Il britannico «Mirror» è stato messo al corrente delle lettere da un altro ex collega di Brückner: «So di due persone che hanno ricevuto messaggi da Chris. Li ha davvero spaventati. Non avevano avuto sue notizie per anni e poi all'improvviso sono arrivate queste lettere per posta dalla Germania».

«È scandaloso che Chris chieda aiuto»

Brückner avrebbe chiesto agli ex amici di parlare in sua difesa e di dire che era una brava persona.

«Ha detto che la polizia e i pubblici ministeri tedeschi lo stavano prendendo di mira e stavano cercando di dipingerlo come un mostro», racconta un altro conoscente.

«È scandaloso che Chris chieda aiuto, perché ora tutti conosciamo il suo passato. Quando lo frequentavamo, nei primi anni 2000, era ancora tutto segreto. Non sapevamo che fosse un pedofilo. Ma ora non ha nessuna possibilità che qualcuno lo difenda in tribunale».

Presto a processo in Germania

Presto Brückner dovrà essere processato in Germania per stupri commessi in Portogallo e gravi abusi sessuali su minori. Gli inquirenti tedeschi sono anche convinti che all'epoca abbia rapito Maddie McCann e poi l'abbia uccisa.

Solo alla fine di giugno l'unico testimone, Helge B., ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo ben 16 anni del caso della piccola Maddie. Le sue dichiarazioni mettono ancora più nei guai Brückner.