Il terrorista della NSU Mundlos conduceva una doppia vita segreta in Svizzera?

I neonazisti Uwe Mundlos (a sinistra) e Uwe Boehnhardt (al centro), fotografati a Erfurt nell'autunno 1996. Mobit/dapd/Keystone

La detenuta Beate Zschäpe ha fornito ulteriori dettagli sul gruppo terroristico tedesco NSU («National Socialist Underground»), compreso un nascondiglio in Svizzera finora sconosciuto. Gli investigatori hanno perquisito un appartamento nel Canton Zurigo.

Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te Il gruppo terroristico tedesco NSU, scoperto oltre dodici anni fa, è responsabile di dieci omicidi.

I crimini stanno ancora occupando il sistema giudiziario tedesco.

La terrorista NSU Beate Zschäpe, incarcerata, ha rivelato nuove informazioni.

Secondo queste, il terrorista deceduto Uwe Mundlos aveva una relazione con una donna in Svizzera.

Nell'ambito delle indagini è stato perquisito un appartamento nel Canton Zurigo. Mostra di più

Il gruppo terroristico «National Socialist Underground» (NSU) è stato scoperto in Germania oltre dodici anni fa. Ha commesso un totale di dieci omicidi e il processo si è trascinato per anni. E nuovi dettagli continuano a venire alla luce.

Der Spiegel riporta, citando ambienti investigativi, che la terrorista della NSU Beate Zschäpe, in carcere, ha rivelato molti nuovi dettagli. Secondo il rapporto, le autorità stanno indagando su una possibile casa sicura in Svizzera, finora sconosciuta, oltre a informazioni su altri presunti sostenitori e sull'approvvigionamento di armi del gruppo.

Secondo il rapporto, le nuove indagini sono state avviate dopo le dichiarazioni rilasciate dalla terrorista all'Ufficio federale di polizia criminale.

Durante gli interrogatori tra agosto e ottobre dello scorso anno Zschäpe avrebbe parlato a lungo del periodo trascorso in clandestinità con i suoi due complici Uwe Böhnhardt e Uwe Mundlos.

Beate Zschäpe è stata condannata all'ergastolo nel 2018. picture alliance/dpa (Archivbild)

Relazione con una donna in Svizzera

Secondo Zschäpe, Mundlos si era ripetutamente allontanato per lunghi periodi di tempo a causa di una relazione con una donna che viveva in Svizzera. Tuttavia, riusciva a ricordare solo il suo nome di battesimo.

Secondo il rapporto, gli investigatori stanno cercando di chiarire l'identità dell'ex partner e hanno quindi inviato una richiesta di assistenza legale alla Svizzera.

Mentre controllavano le donne che potevano corrispondere alle informazioni, gli investigatori si sono imbattuti in un'estremista di destra.

Sarebbe stata attiva per anni nella scena neonazista svizzera e avrebbe mantenuto stretti contatti con la rete di estrema destra «Blood and Honour» e con il gruppo violento «Combat 18».

Perquisito un appartamento nel Canton Zurigo

Gli investigatori svizzeri hanno perquisito l'appartamento dell'estremista di destra nel Canton Zurigo all'inizio di marzo. Durante l'interrogatorio dei testimoni erano presenti anche agenti dell'Ufficio federale di polizia criminale tedesco. Tuttavia, la donna ha negato di aver conosciuto Mundlos o di aver avuto una relazione con lui.

Nel nuovo interrogatorio, Zschäpe aveva anche riferito che Mundlos era stato accompagnato dal neonazista Jan W. in uno dei suoi viaggi in Svizzera, ma non conosceva il motivo della visita.

La terrorista della NSU ha già pesantemente incriminato l'estremista di destra sassone nel processo. Avrebbe procurato una pistola ai terroristi, cosa che Jan W. ha negato.

Uccisioni nell'ombra per anni

Il gruppo terroristico NSU ha potuto restare attivo per anni in Germania uccidendo nell'ombra.

Le loro vittime sono stati nove proprietari di negozi di origine turca e greca e una poliziotta tedesca. I terroristi di destra sono stati anche responsabili di due attentati dinamitardi che hanno ferito decine di persone e di diverse rapine in banca.

Uwe Mundlos e Uwe Böhnhardt si sono suicidati nel 2011 per evitare l'arresto. L'unica sopravvissuta del trio, Beate Zschäpe appunto, è stata condannata all'ergastolo come complice.