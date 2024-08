La fabbrica di cioccolato Toblerone, dell'azienda statunitense Mondelez International, nel quartiere Brünnen di Berna. Immagine: Keystone/Anthony Anex

Il Toblerone potrebbe presto non essere più prodotto con latte svizzero, ma con quello in polvere straniero. Questo sarebbe un duro colpo per i produttori elvetici, dal momento che la fabbrica di cioccolato acquista quasi 40 milioni di litri di latte ogni anno.

dor / sda Helene Laube

Il produttore statunitense di cioccolato e alimenti Mondelez non ha più intenzione di utilizzare latte svizzero per la produzione del Toblerone.

A partire dalla fine dell'anno, quindi, solo il cioccolato venduto in Svizzera potrebbe continuare a essere prodotto con latte in polvere locale, secondo quanto riportato dal «Blick», che cita addetti ai lavori. Secondo queste persone, tutto il Toblerone prodotto per i mercati al di fuori del nostro Paese sarà presto realizzato con latte in polvere straniero.

In allarme i produttori di latte svizzeri

I produttori di latte svizzeri sono quindi chiaramente in allarme. «Se ciò accadesse davvero, potrebbe contribuire a creare disordini sul mercato elvetico del latte», ha dichiarato Stephan Hagenbuch, direttore dell'Associazione svizzera dei produttori di latte.

Nello specifico, si tratta di circa 40 milioni di litri all'anno che non avrebbero più un acquirente, ha dichiarato dal canto suo Stefan Kohler, direttore generale dell'organizzazione dell'industria lattiero-casearia.

Il latte svizzero trasformato in polvere è uno degli ingredienti più importanti del Toblerone.

Secondo il quotidiano svizzero-tedesco, Mondelez starebbe progettando di passare al latte in polvere straniero entro la fine dell'anno. Ma in realtà già da tempo si sospetta che alcune «tavolette» di Toblerone siano prodotte nello stabilimento di Berna con latte non svizzero. Non è però mai stato possibile dimostrarlo.

Già perso il Cervino dalla confezione

Ricordiamo che l'anno scorso l'azienda, che ha sede nello Stato americano dell'Illinois, ha esternalizzato parte della produzione di Toblerone in Slovacchia.

E dato che il cioccolato non viene più prodotto esclusivamente a Berna, ma anche all'estero, il marchio ha dovuto rinunciare alla denominazione «cioccolato al latte svizzero» e al Cervino sulla confezione.