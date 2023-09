Il presidente della Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) Felix Gmür. (foto d'archivio) Keystone

Il vescovo di Basilea Felix Gmür e presidente della Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) riconosce che sono stati commessi degli errori nell'indagine sugli abusi sessuali nella Chiesa cattolica.

«La prospettiva delle vittime non è stata presa sufficientemente in considerazione. Sono molto dispiaciuto per questo», dichiara Gmür in un'intervista pubblicata oggi dalla NZZ am Sonntag.

Il vescovo di Basilea ammette che all'inizio del suo mandato episcopale dava maggiore importanza ad una gestione giuridicamente corretta dei casi di abuso. Ma «con il tempo ho cambiato prospettiva», dichiara nell'intervista.

Il vescovo Gmür si dice favorevole a un accompagnamento esterno alle indagini della Chiesa sui casi di abusi sessuali, come richiesto dalla Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera. Il vescovo di Coira, Joseph Bonnemain, che è responsabile di un'indagine sull'insabbiamento di casi di abusi all'interno della Chiesa, «ha detto che sarebbe felice di ricevere tale sostegno. E penso che sia un'ottima cosa».

Fine dell'obbligo del celibato...

Per il vescovo di Basilea, il potere all'interno della Chiesa deve essere meglio distribuito. «Mi impegnerò con Roma a decentralizzare la Chiesa». È necessaria una nuova morale sessuale e la possibilità di prendere provvedimenti a livello regionale», sottolinea.

La CVS ha deciso di istituire un tribunale ecclesiastico penale e disciplinare che si occupi delle sanzioni per le violazioni della legge ecclesiastica. Ma questo deve ancora essere discusso con il Papa, poiché il diritto canonico non prevede un tribunale di questo tipo, afferma Mons. Gmür. I procedimenti di diritto canonico sono comunque subordinati alla legge statale, prosegue. «Pertanto non sostituiscono i procedimenti penali secolari».

L'analisi comporta anche la messa in discussione della situazione attuale, dice il vescovo. Il celibato significa: «Sono a disposizione di Dio». Ma credo che questo voto non sia più compreso dalla società di oggi [...]. È giunto il momento di abolire l'obbligo del celibato. Non ho assolutamente problemi a immaginare sacerdoti sposati».

... e donne sacerdote

Anche l'esclusione delle donne dall'ordinazione sacerdotale dovrebbe essere abolita, ha aggiunto. «La subordinazione delle donne nella Chiesa cattolica è per me incomprensibile. Sono necessari dei cambiamenti». La Chiesa, inoltre, «non è ancora al punto di partenza» quando si tratta di vietare la convivenza ai dipendenti, ha aggiunto.

In uno studio pubblicato il 12 settembre, ricercatori dell'Università di Zurigo hanno identificato almeno 1002 casi di abusi sessuali commessi da membri del clero cattolico e da religiosi a partire dal 1950. Secondo i ricercatori, si tratta solo della punta dell'iceberg, poiché la maggior parte dei casi non è stata denunciata e i documenti sono stati distrutti.

Gli abusi sono stati commessi da 510 persone su 921 vittime. Quasi il 56% delle vittime erano uomini. Con poche eccezioni, tutti gli autori degli abusi erano uomini. Nel 74% dei casi, le vittime erano minori. L'indagine documenta atti che vanno da un superamento problematico dei limiti agli abusi più gravi, che comprendono lo stupro e possono durare per anni.

ats