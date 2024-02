Robert DuBoise dopo il suo rilascio nel 2020. Bild: Keystone

Robert DuBoise ha trascorso quasi quattro decenni dietro le sbarre per un presunto omicidio. È stato rilasciato solo dopo la riapertura del caso e ora riceve milioni di dollari.

Hai fretta? blue News riassume per te Negli Stati Uniti, un uomo ha trascorso 37 anni dietro le sbarre da innocente.

Un tribunale gli ha riconosciuto 14 milioni di risarcimento. Mostra di più

Robert DuBoise ha trascorso 37 anni dietro le sbarre. Per un omicidio che avrebbe commesso. Nel 1983, all'età di 18 anni, fu accusato di aver violentato e ucciso una donna di 19 anni a Tampa, nello Stato americano della Florida. Un segno di morso sul corpo è servito come prova per l'accusa all'epoca, come riportato dall'agenzia di stampa AP.

Il caso è stato riaperto solo nel 2020. Un'organizzazione statunitense ha spinto gli investigatori a riesaminare l'omicidio. È emerso che DuBoise non era il colpevole. L'uomo, che è dietro le sbarre dall'età di 19 anni, non ha nulla a che fare con l'omicidio. Le tracce di DNA hanno invece portato a due uomini già in prigione.

Il 58enne è stato rilasciato nel 2020. Ha intrapreso un'azione legale contro la città di Tampa. La polizia e lo scienziato forense che ha testimoniato in tribunale al processo originale che il segno del morso apparteneva a DuBoise sono stati i principali bersagli.

«Non perdete tempo con queste cose»

Un tribunale ha ora assegnato al 58enne un risarcimento di circa 14 milioni di dollari. «Spero che il risarcimento gli porti un po' di conforto. È stato un grosso errore», ha dichiarato all'AP un membro del consiglio comunale.

DuBoise stesso vuole ora guardare al futuro. Lavora come custode e vorrebbe usare il denaro per comprare una casa. Nessuna somma di denaro al mondo potrebbe restituirgli il tempo che ha perso.

«Ma non sono amareggiato. Non voglio sprecare il mio tempo in cose come questa».