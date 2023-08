Adrienne Vaughan era presidente di Bloomsbury USA, sussidiaria americana della Bloomsbury Publishing, la casa editrice britannica che ha pubblicato i romanzi di Harry Potter. KEYSTONE

L'editrice americana Adrienne Vaughan, 45 anni, è morta ieri in un incidente in mare sulla Costiera Amalfitana. Era su un motoscafo preso a noleggio che si è scontrato con un veliero.

La donna, come riportano oggi alcuni organi di stampa, era presidente di Bloomsbury USA, sussidiaria americana della Bloomsbury Publishing, la casa editrice britannica che ha pubblicato i romanzi di Harry Potter.

Ieri pomeriggio la donna era a bordo di un motoscafo con conducente insieme al marito Mike, alla figlia di 12 anni e al figlio di 8 anni. Qualcosa non è andato per il verso giusto. E l'imbarcazione presa a noleggio, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con il «Tortuga», un veliero di 45 metri utilizzato a bordo del quale c'erano un'ottantina di turisti stranieri che stavano festeggiando un matrimonio.

L'impatto è stato violentissimo: Vaughan è finita in acqua nei pressi delle eliche, riportando lesioni profonde e gravi che ne hanno provocato la morte.

Il marito Mike ha riportato una contusione alla spalla e qualche ferita per la quale è stato medicato, insieme ai due figli (rimasti illesi) presso l'ospedale di Ravello. Lo skipper del motoscafo, invece, ha riportato una ferita ad un braccio. Egli è poi risultato positivo ai test tossicologici.

Sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di Porto di Amalfi che, anche grazie al racconto dei testimoni, dovrà provare a ricostruire la dinamica della tragedia.

SDA