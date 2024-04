Influencer statunitense uccide partner e figlia a causa dell'eclissi di Sole

L’evento naturale è «la quintessenza della strategia di guerra spirituale», ha scritto l’influencer prima del suo atto. Natacha Pisarenko/AP/dpa

Un'influencer di astrologia ha ucciso una delle sue figlie e suo marito poco prima dell'eclissi solare. Poi si è suicidata andando a sbattere contro un albero a 160 km/h.

Hai fretta? blue News riassume per te Un'influencer di astrologia ha ucciso il suo compagno e una delle sue due figlie.

Lo ha fatto poco tempo prima che l'eclissi solare fosse visibile negli Stati Uniti, in alcune parti del Messico e in Canada.

«Proteggiti e tieni il cuore al posto giusto. È ovvio che il mondo sta cambiando», ha scritto sul social network X. Mostra di più

Poco prima dell’eclissi solare di lunedì negli Stati Uniti, un’influencer di astrologia avrebbe ucciso il suo compagno e una delle sue figlie.

Come riportato mercoledì dal «Los Angeles Times», la scorsa settimana Danielle Johnson ha avvertito i suoi follower dell'evento naturale. La donna, conosciuta come influencer con il nome di Danielle Akoya, dopo il delitto si è schiantata con la sua auto contro un albero ed è morta.

L'eclissi solare è stata un fenomeno spettacolare per milioni di persone in Nord America. L'evento astronomico è stato osservato, durante un'ora e mezza, da parti del Messico, da 15 Stati degli Stati Uniti e dal Canada, zone in cui il cielo si è oscurato.

Johnson aveva precedentemente scritto su X che il fenomeno naturale era «la quintessenza della guerra spirituale». «Proteggiti e tieni il cuore al posto giusto. È ovvio che il mondo sta cambiando. Se hai mai dovuto scegliere da che parte stare, ora è il momento di fare la cosa giusta».

L'omicidio e poi il suicidio

Secondo il giornale americano, la polizia ha trovato il corpo del compagno di Johnson nell'appartamento che condividevano. È stato pugnalato al cuore. Gli investigatori presumono che l'influencer abbia ucciso il 29enne e poi sia andata via con le figlie in macchina lunedì mattina presto.

Mentre guidava in autostrada ha probabilmente spinto fuori dall'auto le sue figlie di nove anni e otto mesi. Solo la figlia di nove anni è sopravvissuta. Subito dopo, la Johnson si è schiantata contro un albero a una velocità di 100 miglia all'ora (160 km/h).

Esistono numerose profezie di sventure correlate a eventi naturali come un'eclissi solare, per le quali gli scienziati dicono che non ci sono prove.

