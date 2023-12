La riva del Lago di Bienne a Nidau (BE) Keystone

Migliora la situazione sul fronte delle inondazioni a Nord delle Alpi. Il livello del lago di Neuchâtel continua a crescere, ma dovrebbe stabilizzarsi nelle prossime ore.

Visto il pericolo di scoscendimenti, il comune di Neuchâtel raccomanda di restare lontani dalle rive e sconsiglia bagni invernali – ormai sempre più in voga – dato che che la qualità delle acque non può essere garantita. La situazione è più tesa sulla riva sud, quella vodese, ancora in allerta per possibili allagamenti.

Continua invece a calare il livello del Lago di Bienne, anche grazie alla decisione dei cantoni di Berna, Neuchâtel, Friburgo, Vaud, Soletta e Argovia di aumentare gradualmente il deflusso dalla diga di Port, che regola le acque dei laghi situati ai piedi del Giura.

mh, ats