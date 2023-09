In tutto il mondo si ricorda oggi il primo anniversario della morte di Mahsa Amini, come nella foto scattata a Brisbane, in Australia. Keystone

Gli studenti universitari iraniani hanno commemorato nel giorno del primo anniversario della morte Mahsa Amini, la giovane che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia perché non portava il velo correttamente.

«Stringendo le catene della repressione, della povertà e dell'oppressione, il governo ha semplicemente spinto gli studenti e il popolo dell'Iran ad essere più determinati nella loro opposizione verso la Repubblica islamica», si legge in una dichiarazione degli universitari dell'ateneo di Beheshti a Teheran, pubblicata dal Consiglio del sindacato degli studenti.

«La nostra risposta alle forze totalitarie è un 'no' alla Velayat-Faqih (dottrina teologico-politica del fondatore della Repubblica islamica Ruhollah Khomeini), un 'no' alle Guardie della Rivoluzione, al clero e alle esecuzioni della pena di morte. La lotta continuerà fino a che il nemico non sarà gettato nel cestino della spazzatura della Storia», hanno dichiarato con un comunicato gli studenti dell'Università Elm-o-Sanat di Teheran.

«Non resterà al potere alcun governo, la Repubblica islamica è oggi consapevole che la propaganda non funziona e per questo ricorre alla repressione», si legge in una dichiarazione degli studenti dell'Università Amir Kabir.

SDA