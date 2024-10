Il fiume Ravone ieri alle porte di Bologna. Keystone

Oltre 80 millimetri di pioggia caduta ieri in circa quattro ore, dopo giorni di maltempo, hanno allagato buona parte della città di Bologna e del territorio circostante.

La prefettura segnala stamane una persona dispersa a Pianoro, alle porte della città, della quale non si hanno notizie dalla nottata. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un'auto travolta da un onda di piena.

Dopo un pomeriggio di pioggia incessante la fase critica è cominciata verso ieri le 21, quando è esondato il Ravone, allagando via Saffi una delle principali arterie d'accesso al centro della città, dove, fra l'altro, si trova l'ospedale Maggiore.

Era successa una cosa simile nel maggio del 2023, in occasione dell'alluvione che sommerse la Romagna: il torrente è stato, nei decenni scorsi, per lunga parte tombato e scorre sotto terra, a poca distanza dal centro di Bologna. Negli ultimi mesi sono stati fatti numerosi lavori anche con il cantiere in corso del tram.

Strade chiuse, blackout, evacuazioni

Rapidamente sono finite sott'acqua diverse strade importanti dell'area della parte sud ovest della città, come via Saragozza, via Andrea Costa, via San Mamolo che sono state tutte chiuse al traffico. In varie parti della città ci sono blackout elettrici. In pieno centro è stato evacuato per infiltrazioni il cinema sotterraneo Modernissimo.

Il sindaco Matteo Lepore ha diffuso via social un appello a non uscire in strada in tutta la città, a non usare l'auto e a salire ai piani più alti se ci si trova in prossimità dei torrenti.

Anche le aree circostanti la città hanno seri problemi: nuove evacuazioni a causa del rapido innalzamento della soglia idrometrica di fiumi e torrenti ci sono state a San Lazzaro, mentre moltissime strade del reticolo provinciale sono chiuse totalmente o parzialmente. Problemi e rallentamenti anche alla circolazione ferroviaria.

