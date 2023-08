Una volta "tagliata" e immessa sul mercato la droga avrebbe potuto fruttare oltre 100'000 euro. (Foto simbolica) Keystone

Una cittadina di origine nigeriana trovata in possesso di 700 grammi di eroina è stata arrestata dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'aeroporto Capodichino di Napoli.

Una volta «tagliata» e immessa sul mercato la droga avrebbe potuto fruttare oltre 100mila euro. La donna, una 36enne residente nella provincia di Caserta, in Campania, è stata sottoposta a un controllo nella sala partenze dell'aeroporto mentre era in attesa di imbarcarsi su un volo diretto ad Alghero, in Sardegna.

I riscontri sui bagagli e anche sulla persona hanno consentito di scoprire ben 62 ovuli contenenti eroina, ognuno dal peso di circa 11-12 grammi che la 36enne teneva nascosti all'interno di indumenti intimi.

La donna è stata quindi arresta, con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti e condotta nel carcere femminile di Pozzuoli a disposizione dell'autorità giudiziaria.

SDA