I volontari salgono al cancello d'arrivo, prima della gara di discesa libera femminile sulla nuova pista da sci «Gran Becca» della Coppa del mondo di sci alpino FIS Zermatt-Cervinia, a Cervinia in Italia, domenica 19 novembre 2023. KEYSTONE

Cervinia cambia nome. La nuova denominazione della celebre località turistica, che recentemente avrebbe dovuto ospitare gare di coppa del mondo di sci assieme a Zermatt (VS), sita nel Comune di Valtournenche, è Le Breuil.

La decisione è stata presa nell'aprile scorso dal Comune di Valtournenche, approvando il dossier sulla ridenominazione di villaggi, frazione e località sul suo territorio.

La giunta regionale ha poi preso atto della decisione il 12 settembre scorso e pochi giorni dopo è stato firmato il decreto. Con il cambio di nome sarà modificata anche la cartellonistica del paese, oltre ai documenti degli abitanti.

«Netto dissenso» è stato espresso in una nota dal partito Fratelli d'Italia, la formazione della premier italiana Giorgia Meloni: «Esprimiamo vivo stupore e sgomento poiché il brand Cervinia è noto in Italia e nel mondo e un così drastico cambiamento, frutto evidente di un'ideologia fuori tempo, spazio e luogo non può che nuocere al settore turistico alberghiero e all'immagine di tutta la Valle d'Aosta», dichiarano Alberto Zucchi, coordinatore regionale per la Valle d'Aosta di Fratelli d'Italia e il deputato Matteo Rosso.

SDA