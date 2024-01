Piersilvio Berlusconi, uno dei cinque figli dell'ex premier italiano Silvio Berlusconi Keystone

I 5 figli di Silvio Berlusconi si sono costituiti parte civile nel processo a carico di Giovanna Rigato, ex olgettina accusata di aver tentato di estorcere un milione di euro allo scomparso senatore e leader di Forza Italia.

E' quanto emerso dall'udienza di oggi in Tribunale a Monza, che avrebbe potuto rappresentare la fine del processo stesso se gli eredi avessero rinunciato. Rigato, difesa dall'avvocato Stefano Gerunda e dal collega Corrado Viazzo, ha sempre negato ogni addebito. Si torna in aula il prossimo 17 aprile.

I figli di Silvio Berlusconi «hanno scelto di proseguire nell'azione che il padre ha intrapreso. Sono uniti da sempre e lo sono anche in questo frangente» ha detto all'agenzia di stampa italiana ANSA l'avvocato Giorgio Perroni. Nella prossima udienza sono attesi come testimoni un consulente tecnico nominato dai Berlusconi e Raissa Scorchina, modella russa già testimone al processo milanese «Ruby».

L'ex premier italiano Silvio Berlusconi, dopo aver saltato due udienze, la prima per motivi di salute, la seconda per i suoi impegni politici a Roma, avrebbe dovuto comparire in udienza oggi su convocazione del Tribunale, ma nel frattempo è deceduto.

SDA