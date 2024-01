Il controverso dipinto "La Muse inspirant le poète" (1909) del pittore francese Henri Rousseau (a destra nella foto) Keystone

Il Kunstmuseum di Basilea si è opposto alla restituzione di un dipinto acquistato nel 1940, che rientrerebbe in quella che è stata definita «arte trafugata». È quanto emerge da un comunicato odierno dell'istituzione renana.

Il dipinto in questione è «La muse inspirant le poète / Apollinaire et sa muse (1909)» del pittore francese Henri Rousseau, pioniere del classicismo moderno. Il Kunstmuseum ha acquistato l'opera nel 1940, in piena Seconda Guerra mondiale, dalla contessa Charlotte von Wesdehlen.

Nel 2021, gli avvocati di uno dei suoi discendenti hanno contattato il museo, precisa lo stesso museo. Chiedevano che i retroscena dell'acquisto fossero riesaminati e un eventuale risarcimento.

Dopo aver riesaminato l'acquisizione, la commissione d'arte del Kunstmuseum di Basilea ha rifiutato la restituzione. Tuttavia, per quanto riguarda il risarcimento, il museo indica di voler «onorare la storia dell'opera in una forma appropriata e, se possibile, d'intesa con il discendente di Charlotte von Wesdehlen».

La Commissione d'arte del Kunstmuseum è favorevole a negoziare con il richiedente un risarcimento finanziario «adeguato».

mp, ats