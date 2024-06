La calligrafia scarabocchiata dei bambini risale al 1997, ma le righe sono arrivate solo nel 2021. Immagine: zVg

Un messaggio dal passato: non da un fantasma, ma semplicemente consegnato con un lungo ritardo. La cartolina è stata spedita nel 1997 ed è arrivata nella cassetta delle lettere della destinataria, in Liechtenstein, solo nel 2021.

«Mi manchi molto, forse ci rivedremo»: sono le parole strazianti della mia amica di penna americana. Aisling le ha scritte nell'aprile del 1997 in un campo estivo a Pittsburgh, negli Stati Uniti.

Sono sicura che tutti hanno in casa vecchie cartoline come questa, ma la cosa emozionante della mia è che è arrivata nella cassetta delle lettere del Liechtenstein solo nel gennaio 2021.

Un saluto dal passato che riporta alla mente i ricordi della mia infanzia.

«Ritardi così lunghi sono rari»

Secondo il portavoce dei media Patrick Stöpper, la Posta Svizzera può purtroppo solo ipotizzare quale sia stato il percorso fatto dalla cartolina dagli USA fino alla sua destinazione o dove possa essersi bloccata. Senza numero di spedizione o se non è stata registrata, il percorso non può essere rintracciato.

«I motivi di un ritardo nella consegna potrebbero essere un indirizzo illeggibile o danneggiato», ha dichiarato Stöpper a blue News. Secondo il portavoce dei media, è anche possibile che la cartolina sia andata persa durante il processo di smistamento, ad esempio dietro un mobile, e che sia rimasta nascosta per un po' di tempo.

Di norma, tuttavia, le consegne - almeno alla Posta - subiscono al massimo uno o due giorni di ritardo. «Periodi così lunghi per giungere a destinazione sono rari», afferma Stöpper.

Nel 2023, la Posta aveva chiaramente raggiunto gli obiettivi per lettere, pacchi e giornali in termini di tassi di puntualità. Stöpper aggiunge: «Il 97,3% delle lettere di Posta A e il 99,5% delle lettere di Posta B sono arrivate puntuali nelle cassette delle lettere».

La mia cartolina non ha invece decisamente raggiunto il tasso di puntualità della posta aerea. Ma alla fine è arrivata. E ha «un grande valore di rarità», sottolinea ancora Stöpper.

Aisling rimane un fantasma

Ho conosciuto Aisling quando ha fatto visita ai nostri vicini di casa durante un'estate. Non riuscivamo a comunicare perché io non parlavo inglese e lei non parlava tedesco. Ma ho pensato che sarebbe stato bello presentarsi dopo le vacanze estive all'asilo con la mia nuova amica, che viene dagli Stati Uniti ed è un po' più grande di me.

Mia madre mi ha poi raccontato che la cosa si è trasformata in un rapporto di amicizia di penna. Purtroppo non ricordo di averle scritto altre lettere.

Se Aisling possa davvero essere definita la mia amica di penna è chiaramente discutibile. A parte le nostre differenze linguistiche, non sapevo né scrivere né leggere all'epoca! Ma in teoria riuscivo a tenermi in contatto con lei con l'aiuto di mia madre. Finché alla fine ci siamo perse di vista.

Visto che al giorno d'oggi è facile ritrovare qualcuno grazie ai social media, ci ho provato nel 2021, ma purtroppo non sono mai riuscita a ricontattare Aisling.

Così, purtroppo, lei rimane solo un fantasma del passato, che mi manda i suoi saluti e il suo affetto dal campo vacanze con 24 anni di ritardo.