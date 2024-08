Un team di medici e assistenti chirurgici in una sala operatoria di un ospedale universitario. Jonas Güttler/dpa

Un'operazione d'emergenza in Austria ha scatenato delle ripercussioni legali. Questo perché per l'intervento sarebbe stata coinvolta la giovane figlia del chirurgo.

zis Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Una ragazzina di 13 anni ha praticato un foro nel cranio di un paziente.

Ora è in corso un'azione legale contro l'intera équipe presente in sala operatoria. Mostra di più

Un 33enne austriaco, costretto a subire un'operazione dopo un grave infortunio avvenuto durante un lavoro forestale, ha appreso mesi dopo una notizia scioccante: anche una ragazza di 13 anni è stata coinvolta nel suo intervento.

Come riportato dal quotidiano «Kleine Zeitung», si tratta della figlia del neurochirurgo incaricato, la quale avrebbe addirittura praticato lei stessa un foro nel cranio del paziente.

L'episodio è avvenuto a gennaio di quest'anno, ma l'uomo si è reso conto di quanto era successo solo a giugno, quando ne ha sentito parlare dai media. Il neurochirurgo coinvolto e un altro specialista presente in sala operatoria sono stati immediatamente licenziati.

Ma la domanda che rimane è: perché nessuno in sala operatoria è intervenuto quando l'adolescente ha impugnato il trapano?

L'avvocato esamina i passi da compiere

L'avvocato del paziente, Peter Freiberger, vuole ora intraprendere un'azione legale contro l'intera équipe chirurgica. «Non si tratta di mettere in discussione la necessità dell'operazione, ma il fatto che sia stata coinvolta una 13enne», ha precisato al quotidiano «Kleine Zeitung».

Secondo la Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes), l'operazione si è svolta senza complicazioni, ma il paziente sta ancora soffrendo per le conseguenze dell'incidente.

Non è ancora chiaro perché la questione sia stata insabbiata per così tanto tempo. L'avvocato del paziente ha intenzione di chiedere un risarcimento per il dolore e la sofferenza attraverso i tribunali civili.