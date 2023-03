La notte con la pornostar sarà la rovina di Trump?

L'ex presidente Donald Trump in una foto del 25 marzo 2023 a Waco, Texas. KEYSTONE/AP Photo/Evan Vucci.

Chi è Stormy Daniels? Quali sono le accuse del procuratore Bragg? E quanto sarà pericolosa la relazione per l'ex presidente statunitense? blue News fornisce le risposte alle domande più importanti sull'incriminazione di Trump.

Hai fretta? blue News riassume per te: La procura di New York accusa l'ex presidente USA Trump di aver pagato soldi non dichiarati all'attrice porno Stormy Daniels.

Il testo dell'accusa non è noto. Gli osservatori suppongono che Trump sia accusato di reati contro la legge sul finanziamento delle campagne elettorali.

L'accusa si basa sulle dichiarazioni dell'ex avvocato di Trump, Michael Cohen. Quest'ultimo ha un problema di credibilità. Tra l'altro, è stato condannato per falsa testimonianza davanti al Congresso degli Stati Uniti.

Trump può candidarsi alle elezioni anche come imputato. Ci si interroga se il Partito repubblicano lo candiderebbe lo stesso in queste circostanze. Mostra di più

È un evento storico dall'immensa ed esplosiva portata politica. Per la prima volta un procuratore ha incriminato un ex presidente degli Stati Uniti. Questo ex presidente è il repubblicano e attuale candidato alla presidenza Donald Trump. L'accusa del procuratore di New York nei suoi confronti si distingue anche per un altro aspetto poiché è legata a delicate accuse contro il 76enne che riguardano il pagamento di denaro, non dichiarato, all'attrice porno Stormy Daniels.

Chi è Stormy Daniels e cosa ha a che fare con Trump?

Le accuse accompagnano da tempo Trump. Daniels, il cui vero nome è Stephanie Clifford, afferma di aver fatto sesso con Trump nel 2006, cosa che lui nega con veemenza. Secondo la 44enne, i due si sono incontrati e hanno dormito insieme durante un weekend di torneo di golf a Lake Tahoe nell'estate del 2006, pochi mesi dopo che la moglie di Trump, Melania, aveva dato alla luce il figlio Barron. Daniels sostiene che i due si sono tenuti in contatto per mesi. Trump respinge tutto questo come «accuse false ed estorsive».

Su cosa verte esattamente l'accusa?

Non si conoscono ancora i dettagli esatti, ma l'atto d'accusa di Alvin Bragg, procuratore capo di Manhattan, sembra riguardare il pagamento del silenzio a Daniels e forse anche alla modella Karen McDougal per un ammontare di 130.000 e 150.000 dollari.

L'avvocato di Trump, Michael Cohen, aveva trasferito questo denaro poco prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 ed era stato poi rimborsato dall'Organizzazione Trump. Quest'ultimo ha vinto le elezioni ed è entrato alla Casa Bianca. L'ufficio del procuratore generale di New York ha accusato Cohen nel 2018 che i pagamenti erano contributi impropri per la campagna elettorale perché erano destinati a prevenire danni a Trump poco prima delle elezioni. All'epoca l'avvocato di Trump si dichiarò colpevole e finì in prigione.

Ora, secondo i media statunitensi, è molto probabile che Trump abbia violato anche le leggi sul finanziamento della campagna elettorale. Come presidente, godeva ancora dell'immunità. Cohen ha dichiarato di aver agito su istruzioni del suo cliente all'epoca. Trump ha riconosciuto pubblicamente i pagamenti a Cohen e ha sostenuto che erano destinati a fermare le false accuse.

In caso di condanna, gli osservatori statunitensi ipotizzano che Trump potrebbe rischiare fino a quattro anni di carcere, anche se non è chiaro se una condanna in questo caso comporterebbe una pena detentiva.

Cosa succede ora?

Ora che la Commissione del Gran Giurì ha concluso, dopo la presentazione di numerose prove, che esistono elementi sufficienti a dimostrare che è stato commesso un crimine, il procuratore distrettuale di Manhattan dovrebbe presentare ufficialmente l'atto di accusa, cosa che, secondo i media statunitensi, dovrebbe avvenire la prossima settimana. A quel punto, per la prima volta, il pubblico conoscerà ufficialmente i dettagli delle accuse legali.

A tal fine, Trump dovrebbe recarsi a New York ed essere brevemente preso in custodia per poter prendere le impronte digitali e le foto segnaletiche della polizia. Spesso gli imputati vengono ammanettati, ma non è chiaro se questo avverrà anche nel caso di Trump. Si ritiene certo che il tycoon potrà poi tornare a casa.

Successivamente, sembra probabile un processo. Se il 76enne si dichiarerà «non colpevole» - il che è considerato certo - un giudice dovrà poi fissare una data per l'inizio del processo. Prima di ciò, ci saranno delle udienze in cui gli avvocati difensori di Trump potrebbero cercare di ottenere un ritardo o di far bloccare il processo.

È probabile una condanna?

È difficile da prevedere. Ci si aspetta che il procuratore Bragg sporga denuncia in questo caso sensazionale e senza precedenti solo se è convinto delle possibilità di successo della sua azione penale.

Tuttavia, l'approccio comporta dei rischi: il testimone chiave Cohen è stato a sua volta condannato per aver mentito al Congresso degli Stati Uniti e potrebbe essere dipinto come vendicativo dagli avvocati difensori di Trump. Inoltre, provare la frode finanziaria e la corruzione è considerato molto difficile.

Come si è comportato Trump finora?

Trump aveva già predetto il suo imminente «arresto» e aveva invitato i suoi sostenitori a resistere: un comportamento che a molti ha ricordato la retorica di Trump prima dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Ora ha parlato di «persecuzione politica e interferenza elettorale al più alto livello della storia».

A New York, la sicurezza è stata rafforzata intorno al tribunale di Manhattan. Tuttavia, l'entourage di Trump ha assicurato che l'ex presidente si presenterà in tribunale se accusato. Ciò significa che probabilmente non saranno necessari arresti clamorosi.

Che ruolo ha Michael Cohen?

La credibilità di Cohen sarà probabilmente cruciale per il caso perché è il collegamento diretto tra Trump e i pagamenti. Cohen ha lavorato per il 76enne per oltre un decennio ed è stato una figura centrale in diversi affari che coinvolgevano il repubblicano. È stato spesso descritto come il «portaborse» del tycoon, fino a quando non c'è stata una frattura tra i due.

In tribunale e davanti al Congresso, Cohen ha mosso gravi accuse contro Trump. Un problema di credibilità del testimone chiave potrebbe essere la rovina dell'accusa: Cohen è stato condannato, tra l'altro, per aver fatto una falsa dichiarazione al Congresso.

In caso di condanna, Trump potrebbe candidarsi alle elezioni del 2024?

Trump ha già chiarito in anticipo che non intende ritirare la sua candidatura presidenziale in caso di incriminazione. Potrebbero passare molti mesi o, in casi estremi, anni prima di una potenziale condanna. E anche un verdetto di colpevolezza non impedirebbe legalmente al tycoon di candidarsi alle elezioni del 2024. Nella storia degli Stati Uniti c'è stato persino un candidato alla presidenza che non solo è stato incriminato, ma anche condannato, contestando le elezioni dal carcere: Eugene Debs nel 1920.

Dal punto di vista politico, però, la domanda da porsi nel caso di Trump è se la base e il partito repubblicano siano disposti a sostenere un candidato incriminato per un dubbio pagamento di denaro sporco a una pornostar.

Trump polarizza il Paese come nessun altro. Mentre molti dei suoi oppositori vorrebbero vederlo dietro le sbarre, lo zoccolo duro dei suoi sostenitori potrebbe vedere l'incriminazione, come altri processi legali precedenti, come politicamente motivata e sentirsi rafforzata nel suo sostegno. Il 76enne ha già dimostrato in passato che accuse anche gravi e passi falsi non portano alla fine della sua carriera politica e che può addirittura sfruttarli a proprio vantaggio. Dal punto di vista legale, altre accuse rappresentano un pericolo maggiore.

Quali altri problemi legali ha Trump?

Sono in corso diverse altre indagini contro il repubblicano. Due spiccano: il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha nominato un investigatore speciale per indagare sulla gestione di documenti governativi riservati da parte di Trump. Dopo aver lasciato la Casa Bianca, il tycoon ha conservato nella sua tenuta privata di Mar-a-Lago, in Florida, una grande quantità di documenti governativi, tra cui una serie altamente riservati. Trump potrebbe aver commesso un reato. Alcuni esperti legali ritengono che potrebbe squalificarsi per la presidenza con un'eventuale incriminazione.

Il procuratore speciale sta anche indagando sul ruolo di Trump negli sforzi per influenzare l'esito delle elezioni presidenziali del 2020 e sull'attacco dei suoi sostenitori al Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021. Anche in questo caso, alcuni esperti legali vedono potenziali rischi per il tycoon per quanto riguarda le sue ambizioni di rielezione: secondo la Costituzione, tutti coloro che hanno partecipato a una rivolta contro il Governo sono esclusi dalle cariche pubbliche.