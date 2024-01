La polizia ha un sospetto su chi possa aver rapito in Danimarca i figli dell'ereditiera Christina Block

Christina Block con il partner Gerhard Delling, all'apertura della stagione teatrale all'Hansa-Theater di Amburgo il 26 ottobre 2023. Bild: IMAGO/Stephan Wallocha

Sorprendente svolta nel caso dei figli rapiti dell'ereditiera della catena di steakhouse «Block House» Christina Block. La polizia di Amburgo ritiene che gli adolecenti siano con la madre.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo l'aggressione subita da un padre di 49 anni la notte di Capodanno nel sud della Danimarca, si ritiene che i suoi due figli siano con la mamma, l'ereditiera Christina Block.

«Le autorità giudiziarie presumono attualmente che i bambini siano affidati alla madre», ha dichiarato una portavoce dell'ufficio del pubblico ministero di Amburgo.

Il caso potrebbe essere collegato a una disputa per l'affidamento in corso. Mostra di più

In seguito all'aggressione subita da un padre di 49 anni la notte di Capodanno nel sud della Danimarca, i suoi due figli si pensa siano con la loro mamma. «Le autorità di polizia presumono attualmente che i bambini siano affidati alla madre», ha dichiarato martedì sera una portavoce dell'ufficio del procuratore di Amburgo. «Al momento non ci sono indicazioni concrete che i bimbi siano in pericolo».

La polizia di Amburgo, che è coinvolta nel caso insieme alle autorità danesi, ha dichiarato che i fatti sono noti e sono oggetto di indagini in corso. «Al momento non è possibile fornire ulteriori informazioni perché le indagini sono solo all'inizio», ha dichiarato.

Secondo la polizia danese, il padre è stato aggredito vicino a un ristorante poco dopo la mezzanotte mentre guardava i fuochi d'artificio di Capodanno con i suoi due figli nella città di Gråsten (Gravenstein).

I due ragazzini, di 10 e 13 anni, sono stati costretti a salire su un'auto. Gli autori sono poi fuggiti a bordo di due vetture con targa tedesca. Sono indagati per aggressione e privazione della libertà. Il giornale «Bild» ha riportato per primo il caso.

I funzionari danesi sarebbero in contatto con la polizia tedesca. Il caso potrebbe essere collegato a una disputa in corso sulla custodia dei ragazzi. Una parte dell'indagine sta anche verificando questa pista.

La polizia non ha fornito alcun nome.

dpa/tcar