In Danimarca i figli dell'ereditiera milionaria Christina Block rapiti la notte di Capodanno

I figli dell'imprenditrice Christina Block, qui ritratta con il suo compagno Gerhard Delling durante un gala di raccolta fondi a Berlino, sono stati rapiti. Bild: IMAGO/Future Image

Christina Block e il suo ex marito Stephan Hensel hanno lottato per anni per la custodia dei loro figli. Ora i due più piccoli sono stati rapiti da sconosciuti la notte di Capodanno.

Hai fretta? blue News riassume per te I figli di Christina Block e Stephan Hensel sono stati rapiti in Danimarca la notte di Capodanno.

Christina Block è l'erede dell'imprenditore di steakhouse Eugen Block, il fondatore della catena di ristoranti «Block House».

Block e Hensel sono in lotta da anni per la custodia dei loro quattro figli. Mostra di più

È l'incubo di ogni genitore: la notte di Capodanno, Stephan Hensel, ex marito dell'imprenditrice Christina Block, guarda i fuochi d'artificio fuori da un ristorante nel villaggio danese di Gravenstein con due dei loro figli, la 13enne Klara e Theodor di tre anni più giovane.

Poi d'improvviso segue un'aggressione. Secondo la Bild, diversi uomini hanno picchiato il padre, hanno costretto i ragazzini a salire su un'auto a noleggio e sono fuggiti dalla scena. La polizia danese ha confermato lo svolgimento dei fatti.

Pure la polizia tedesca sta cercando i mezzi noleggiati, una Citroën DS7 Crossback e una Mercedes Classe A, poiché avevano entrambe targa germanica. Al momento non si sa dove si trovino i bambini. Block e Hensel non hanno ancora commentato il caso del rapimento.

Disputa sull'affidamento dopo il divorzio

Christina Block è la figlia dell'imprenditore della ristorazione Eugen Block che ha fondato la catena di steakhouse «Block House», un'azienda multimilionaria che gestisce 54 ristoranti in tutto il mondo.

Block e Hensel hanno divorziato nel 2014 e l'imprenditrice ha ora una relazione con il presentatore televisivo Gerhard Delling.

L'ex coppia ha quattro figli e da anni è in lotta per la custodia. Dopo una vacanza in Danimarca, paese d'adozione di Hensel, quest'ultimo ha tenuto con sé i figli Klara e Theodor, ora rapiti.

Un tribunale di Amburgo ha stabilito che i ragazzini dovevano essere restituiti alla Germania. Tuttavia, un tribunale danese ha deciso diversamente e ha concesso alla Block solo il diritto di visita. Le è permesso di vedere i figli solo in presenza di un accompagnatore.

«All'epoca Christina mi denunciò per sottrazione di minore», ha dichiarato Hensel secondo quanto riportato da Focus. «È così che i nostri figli sono stati interrogati dalla polizia. L'ufficio di assistenza ai giovani mi disse che dovevano tornare in Germania. Ma cosa dovrebbe fare un padre quando ovviamente non è quello che vogliono?».