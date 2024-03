Greta Thunberg allontanata dalla polizia durante una manifestazione Keystone

La polizia svedese ha allontanato con la forza Greta Thunberg e altri attivisti per il clima dopo che questi avevano bloccato l'ingresso del Parlamento per il secondo giorno. Lo scrive il Guardian.

Due agenti hanno sollevato la ragazza e l'hanno trascinata via, prima di metterla a terra a circa 20 metri dalla porta che aveva ostruito.

Greta e decine di altri attivisti ambientalisti hanno iniziato il blocco degli ingressi principali del Parlamento svedese ieri, in un sit in di protesta contro gli effetti della crisi climatica e contro quella che, a loro dire, è l'inazione politica.

Thunberg, 21 anni, è diventata il volto dell'attivismo giovanile per il clima quando le sue proteste settimanali, iniziate nel 2018 davanti al parlamento svedese, si sono rapidamente trasformate in un movimento globale con grandi manifestazioni in tutti i continenti. L'anno scorso è stata arrestata dalla polizia o allontanata dalle proteste in Svezia, Norvegia e Germania.

Il mese scorso un tribunale britannico l'ha assolta dalle accuse di reato di ordine pubblico, poiché un giudice ha stabilito che la polizia non aveva il potere di arrestare lei e altre persone durante una protesta a Londra lo scorso anno.

SDA