La regione di Kharkiv Keystone

La sede della Fondazione svizzera di sminamento è stata colpita da un missile russo questa mattina a Kharkiv, nell'Ucraina orientale. L'edificio è stato gravemente danneggiato, ma nessun dipendente dell'ONG è rimasto ucciso o ferito, secondo l'ONG con sede a Ginevra.

SDA

L'edificio è stato gravemente danneggiato, così come i veicoli e le attrezzature, ha dichiarato la Fondazione in un dichiarazione inviata a Keystone-ATS.

L'organizzazione si è detta «profondamente rattristata» e sta adottando misure immediate per garantire la sicurezza del personale e sostenere le persone colpite. Procederà a una valutazione dei danni subiti e all'elaborazione di un piano per riprendere le operazioni «il più rapidamente possibile».

